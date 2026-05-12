Marjan ponovno donio medalju Hrvatskoj: Hrgota brončani u Münchenu

Drugog dana europskog seniorskog prvenstva koje se održava u Munchenu do novog odličja za Hrvatsku stigao je Leon Hrgota, član Muškog taekwondo kluba Marjan.

Leon je u kategoriji do 80 kilograma u prvom kolu pobijedio s 2:0 Šveđanina Odlinga Hedqvista, u osmini finala je bio bolji od Moldavca Dmitrija Suleaca s novih 2:0 da bi do odličja stigao i trećom pobjedom bez izgubljene runde protiv Jona Gashija s Kosova. Dodajmo da je Moldavac prije borbe s Leonom izbacio odličnog Turčina Kilica dok je Kosovar izbacio četvrtog nositelja Njemca Calika.

U polufinalu je u neizvjesnoj borbi s 1:2 u rundama zaustavljen od prvog nositelja Bjelorusa Ramana Turavina čime je ostao na brončanom odličju.

Drugo je to odličje za Hrvatsku nakon prva dana odnosno nakon polovice europskog prvenstva i oba odličja za Hrvatsku donijeli su sportaši Muškog taekwondo kluba Marjan.