Napadač na novinara Sinišu Vukovića pušten da se brani sa slobode: "Neustrašiv sam pred ‘neoustašivim’ ološem oko nas"

Splitski novinar i publicist Siniša Vuković oglasio se na društvenim mrežama nakon što ga je policija službeno obavijestila o daljnjem postupanju u slučaju napada koji se dogodio prije nekoliko dana, kada je na njega muškarac nasrnuo motikom.

Vuković je naveo kako je napadač pušten iz pritvora te da će se u nastavku postupka braniti sa slobode.

„Policija mi je službeno javila kako je onaj junak što je ‘neoustašivo’ nasrnuo na me motikom, pušten iz pritvora da se brani sa slobode. Zapakiran je u kaznenu prijavu koja se provodi po službenoj dužnosti i zabranjen mu je pristup mojoj oholosti na manje od 100 metara“, napisao je Vuković.

U istoj objavi osvrnuo se i na svoj književni rad, otkrivši kako mu je upravo iz tiskare izašla nova knjiga, 25. po redu, pod nazivom „Pȉsma nada svîmān pȉsmān“. Riječ je o čakavskom prijevodu starozavjetne „Pjesme nad pjesmama“ s latinske Nove Vulgate na idiom čakavskog jezika bračkih Selaca.

Naglasio je kako ne želi reklamirati knjigu jer se radi o bibliofilskom izdanju tiskanom u ograničenom broju primjeraka, uz grafike akademskih kipara Matka Mijića i Kažimira Hraste.

Vuković je pritom ironično komentirao i svoje kritičare.

„Crnokošuljaški desničari ionako povazdan i povasnoć vise u Sveučilišnoj knjižnici i proučavaju knjige o našoj i svjetskoj povijesti, pa će je tamo lako naći“, napisao je.

Dodao je i kako paralelno završava novu autorsku knjigu pod nazivom „Operna ogrlica Jakova Gotovca“, koja bi uskoro trebala biti poslana u tisak.

Na kraju objave poručio je kako ga napad nije zastrašio.

„Sve ovo pišem kao svjedočanstvo da sam neustrašiv pred ‘neoustašivim’ ološem oko nas“, napisao je Vuković, dodajući kako upravo on, unatoč uvredama koje prima, radi na očuvanju hrvatske kulturne baštine.