Vatrogascima u Splitsko-dalmatinskoj županiji uručena nova zaštitna oprema za požarnu sezonu

U Regionalnom vatrogasnom centru u Vučevici danas je održana dodjela osobne zaštitne opreme za dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne postrojbe s područja Splitsko-dalmatinske županije. Riječ je o 471 kompletu vatrogasne opreme za intervencije na šumskim požarima, namijenjenih za ukupno 22 postrojbe iz potpomognutih i brdsko-planinskih područja.

Oprema je nabavljena kroz EU projekt „Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima“, a uručio ju je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Događaju su nazočili župan Blaženko Boban, pročelnik UO za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić te županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.

Župan Blaženko Boban zahvalio je vatrogascima na njihovom svakodnevnom doprinosu sigurnosti građana i zaštiti imovine.

– Dok mnogi planiraju godišnje odmore i ljetne mjesece, naši vatrogasci često nemaju tu mogućnost jer su uvijek spremni odgovoriti na svaki izazov. Zato im od srca veliko hvala za sve što rade za zajednicu – poručio je Boban.

Istaknuo je kako Splitsko-dalmatinska županija nastavlja ulagati u vatrogasni sustav, opremu i infrastrukturu.

– U narednom razdoblju gradit ćemo osam novih vatrogasnih domova, a u posljednjih nekoliko godina već ih je izgrađeno šest. Također, već krajem ovog mjeseca kreće druga faza izgradnje Regionalnog vatrogasnog centra u Vučevici. Sva dokumentacija i postupci javne nabave su završeni i spremni smo za početak radova – rekao je župan.

Najavio je i novu dodjelu vrijedne opreme vatrogascima već idućeg tjedna.

– U Kopilici ćemo preko Županijske vatrogasne zajednice dodijeliti deset dronova vatrogascima te jedno vozilo za upravljanje i kontrolu na terenu. Time dodatno jačamo sustav zaštite i spašavanja – kazao je Boban.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je kako se kroz ovaj projekt diljem Hrvatske provodi velika akcija opremanja vatrogasnih postrojbi.

– Sljedeća faza uključuje nabavu i isporuku 149 pick-up vozila za vatrogasne postrojbe u cijeloj Hrvatskoj, dok je natječaj za 34 autocisterne trenutno u tijeku. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 30 milijuna eura, što jasno pokazuje koliko se ulaže u sigurnost i jačanje hrvatskog vatrogastva – rekao je Tucaković.

Dodao je kako će tijekom ove i početkom iduće godine biti proizvedeno ukupno 78 novih šumskih vatrogasnih vozila domaće proizvodnje, koja će biti raspoređena dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama diljem Hrvatske.

Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević istaknuo je kako sustav spremno dočekuje novu protupožarnu sezonu.

– Ove godine na području Splitsko-dalmatinske županije imat ćemo oko 1700 vatrogasaca u dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim vatrogasnim postrojbama, uz oko 400 sezonskih vatrogasaca koje uspijevamo zadržati u sustavu. Po brojkama smo na razini prošle godine, ali uz više vozila i bolje opreme – rekao je Kovačević.

Na kraju su svi sudionici još jednom apelirali na građane da odgovornim ponašanjem doprinesu smanjenju rizika od požara tijekom nadolazećih ljetnih mjeseci.