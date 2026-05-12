Na Sveučilištu u Splitu obilježen prvi Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom

Odsjek za savjetovanje i podršku Sveučilišta u Splitu obilježio je u utorak, 12. svibnja, prvi Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom u Spinit inkubatoru, stavljajući na taj način naglasak na „nevidljive“ invaliditete i povezujući njihove izazove s iskustvima osoba koje imaju vidljive tjelesne invaliditete. Svečanom obilježavanju nazočili su i prorektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, savjetnica pravobranitelja za osobe s invaliditetom Marina Elez Urlić, Ivan Bogdanović, stručni suradnik za studente s invaliditetom Sveučilišta u Splitu, članovi udruge Liberato, županijski vijećnici te ostali prijatelji i gosti.

Na današnji dan po prvi se put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom u Republici Hrvatskoj i to nas svrstava uz bok najnaprednijim europskim sveučilištima. Ponosan sam na ono što je Sveučilište u Splitu napravilo kada je riječ o uključivanju i podršci osobama s invaliditetom. Mislim da je općenito naše društvo u posljednjih dvadesetak godina značajno sazrelo. To najbolje vidimo na jednostavnim primjerima poput parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. U početku su ljudi ondje parkirali bez ikakve svijesti o tome što čine. Država je potom reagirala zakonskim mjerama i kažnjavanjem, ali pravi iskorak dogodio se tek onda kada se promijenila društvena svijest. Danas se takvo ponašanje doživljava kao čin primitivizma i barbarizma. Upravo je to pokazatelj koliko je empatija važna za razvoj društva - kazao je okupljenima prorektor Nikola Koceić-Bilan.

Društvo nije bogato onoliko koliki mu je BDP, nego onoliko koliko pokazuje empatije prema ranjivim skupinama, a osobe s invaliditetom to svakako jesu. Istodobno, od tih ljudi svi mi možemo mnogo naučiti. Način na koji nose svoj invaliditet lekcija je svima nama o životu, hrabrosti i radosti življenja. Oni nam pokazuju kako ljudsko tijelo može biti ograničeno, ali da je ljudski duh beskrajan - poručio je Koceić-Bilan dodavši kako ovakvi skupovi ne bi smjeli biti iznimka nego svakodnevna praksa. Osobe s invaliditetom ne traže sažaljenje ni deklarativnu empatiju, nego aktivno uklanjanje prepreka. Fizičke barijere danas se sve više uklanjaju zahvaljujući zakonodavnom okviru i tu možemo biti zadovoljni napretkom, no puno su opasnije one nevidljive, društvene i stigmatizirajuće barijere koje osobama s invaliditetom otežavaju ravnopravno sudjelovanje u obrazovanju i svim drugim segmentima života. Zato se moramo svakodnevno truditi graditi društvo jednakih mogućnosti i nastaviti uklanjati prepreke koje još uvijek postoje, istaknuo je prorektor Koceić-Bilan.

Okupljenima se obratio i Ivan Bogdanović kazavši kako su sve sastavnice Sveučilišta u Splitu danas arhitektonski pristupačne, a kada je riječ o literaturi za slijepe i slabovidne studente, godinama uspješno surađuju s udrugom Zamisli i Ministarstvom na projektima prilagodbe nastavnih materijala.

Paralelno s time svakodnevno radimo na senzibilizaciji javnosti za prava i mogućnosti osoba s invaliditetom i u tom području vidimo značajan napredak u odnosu na 2015. godinu kad sam ja počeo raditi. Međutim, najveći izazov je i dalje stigmatizacija. Ona je prisutna i vjerojatno je nikada nećemo potpuno ukloniti, ali je možemo i moramo kontinuirano smanjivati. Važno je raditi i na razvoju socijalnih vještina osoba s invaliditetom jer upravo te vještine olakšavaju i studiranje i kasnije uključivanje na tržište rada. Također, kontinuirano potičemo naše studente da budu uključeni u rad udruga civilnog društva i da što više sudjeluju u životu zajednice zajedno sa svojim vršnjacima. Posebno me veseli što među njima imamo i studenticu koja je članica Županijskog savjeta mladih. Nastojimo ih ohrabriti da budu vidljivi u društvu i da upravo svojim primjerom ruše barijere koje su često pred njih unaprijed postavljene - kazao je Bogdanović.

Svim osobama s invaliditetom njihov dan čestitao je i župan Boban.

Važno je da se kroz ovakve panele otvoreno razgovara i razmjenjuju iskustva jer između nas ne bi smjele postojati nikakve podjele ni granice. Osobe s invaliditetom ravnopravni su članovi društva u svakom njegovom segmentu i upravo tako im moramo pristupati. Splitsko-dalmatinska županija kontinuirano radi na unaprjeđenju položaja osoba s invaliditetom, a veliku ulogu u tome ima i Povjerenstvo za osobe s invaliditetom na čijem je čelu Andrija Lipanović. Riječ je o čovjeku iznimne energije koji neprestano pokreće nove aktivnosti i projekte, od sportskih sadržaja do uključivanja osoba s invaliditetom u sve društvene procese.Osobe s invaliditetom imaju pravo na sport, na rad, na aktivan i ispunjen život, jednako kao i svi drugi građani. Upravo zato posebno radimo na prohodnosti i dostupnosti javnih prostora i sadržaja, jer inkluzija ne smije biti deklarativna, nego stvarna i svakodnevna - kazao je Boban.

Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom proglašen je odlukom Hrvatskoga sabora 29. 1. 2026., na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, s ciljem dodatne senzibilizacije javnosti za izazove s kojima se susreću osobe s tjelesnim invaliditetom.

Osobe s invaliditetom najbrojnija su manjina u Republici Hrvatskoj (ima ih oko 17%) te se suočavaju s diskriminacijom u različitim životnim područjima. O tome se najčešće govori samo tijekom specijaliziranih dana, i to predstavljajući ih kao superheroje koji ruše sve barijere ili kao marginalce kojima je potrebna pomoć. Dvostruku diskriminaciju proživljavaju osobe s nevidljivim invaliditetima jer društvo njihove izazove ne prepoznaje pa ih često smatra osobama željnima pažnje i naviklima na kampanjski rad.

U sklopu programa obilježavanja predavanja su održali: Stipo Margić (Udruga Liberato): Analiza pristupačnosti sastavnica Sveučilišta u Splitu osobama s tjelesnim invaliditetom, Megi Rautalin (alumni FFST): Studiranje uz Crohnovu bolest, Mia Bajramagić (MEFST): Podrška u zajednici i osnaživanje osoba s višestrukim izazovima, Jelena Brešković (FFST): Slabovidnost — neistraženi invaliditet, Luka Bazina (FFZST): Kako poboljšati vidljivost studenata s mentalnim smetnjama u akademskoj zajednici i Martina Puljiz (predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Imotski): Sveučilište kao generator novih kadrova za opstojnost udruga.