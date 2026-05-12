Bojan Ivošević kritizirao Šutu zbog Norijade: “Mladi, alkohol i kavale...”

Bojan Ivošević komentirao je planiranu organizaciju Norijade u Splitu, kritizirajući odluku gradonačelnika Tomislava Šute da se završno okupljanje maturanata organizira na Bačvicama.

U objavi na društvenim mrežama Ivošević je ustvrdio kako je Split “oduvijek imao svoj đir” u kojem su mladi spontano slavili kraj školovanja bez organizacije političara.

“Šuti taj đir nije po guštu jer se nema di slikati”, napisao je Ivošević, dodajući kako će gradonačelnik osobno voditi maturante od Rive do Bačvica zajedno sa županom.

Posebno je kritizirao odabir lokacije, navodeći da je događaj mogao biti organiziran na Žnjanu, koji raspolaže amfiteatrom, sportskim sadržajima, trgovima, šetnicama, plažama i ugostiteljskim objektima.

Umjesto toga, kako tvrdi, Norijada će biti organizirana na Bačvicama, odnosno na prostoru Željezničara.

“Mladi, alkohol i kavalе, je li treba još što reći? Nadam se da će sve dobro proći”, poručio je Ivošević.