Puljak Glavini: “Ako želite niže cijene u turizmu, počnite od sebe“

„Najskuplji sastojak svakog proizvoda u Hrvatskoj, od šalice kave do hotelske sobe, je vaša neučinkovita država, korupcija i kriminal. Ako želite niže cijene u turizmu, počnite od sebe – smanjite troškove države, smanjite poreznu presiju i prestanite zapošljavati stranačku vojsku“, poručila je predsjednica Centra, saborska zastupnica Marijana Puljak, komentirajući izjavu ministra Tončija Glavine, koji od turističkog sektora traži smanjenje cijena 20 posto.

„Dok ministar drži lekcije malim iznajmljivačima o solidarnosti i cijenama, njegova Vlada radi sve da te cijene ostanu visoke. Ponaša se kao pijani milijarder, a druge poziva da stežu remen.

U protekle dvije godine u javnu upravu zaposleno je nevjerojatnih 12.500 novih ljudi. 600 milijuna eura godišnje ide na stranačka zapošljavanja. Imamo sustav od 556 gradova i općina koji služi kao poligon za stranačko zapošljavanje, a ne kao servis građanima. Inflacija u Hrvatskoj je među najvišima u eurozoni jer je država svojim nekontroliranim trošenjem podgrijava, umjesto da je gasi“, navela je Puljak.

Turizam, kako je istaknula, ne može opstati na improvizaciji i sezonskim apelima. „Na cijenu koju gost plaća utječu porezna politika, cijene energenata, troškovi rada i katastrofalna infrastruktura. Sve su to faktori pod kontrolom države, a ne malog iznajmljivača“, naglasila je, dodajući da je Hrvatska dosegla cjenovni limit, ali nije profesionalno niti odgovorno očekivati da privatni sektor sam amortizira posljedice loše državne politike, geopolitičke nestabilnosti i rasta operativnih troškova.

Puljak je navela i konkretne prijedloge stranke Centar, poručivši da će cijene pasti kada država smanji svoj apetit. „Umjesto 556 gradova i općina, trebamo ih maksimalno do 130. Tim preustrojem oslobodili bi milijarde eura koje se mogu vratiti gospodarstvu kroz manje poreze.

Umjesto novih 12.500 administratora, bezbroj agencija, više od 300 turističkih zajednica s 229 direktora, trebamo digitalizaciju. Svaki nepotrebni papir i svaki novi pečat su skriveni trošak u cijeni svakog turističkog aranžmana“, rekla je zastupica.

Glavini je poručila da se konkurentnost ne postiže prebacivanjem odgovornosti na leđa malih iznajmljivača i umirovljenika koji iznajmljuju jedan apartman kako bi preživjeli. „Tek kad država prestane biti najskuplji sastojak svake cijene, naši će građani i naši gosti moći disati i tek tada ćemo imati turizam koji je konkurentan, a ne samo jeftin“, zaključila je.