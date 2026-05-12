Otvorene prijave za treći ciklus županijske digitalne edukacije e-Umirovljenik - prijavite se do 24. svibnja!

Otvorene su prijave za treći ciklus digitalnih edukacija za umirovljenike u sklopu projekta e-Umirovljenik, koji se provodi u organizaciji Digitalne Dalmacije i platforme Pravo misto Splitsko-dalmatinske županije. Nakon što je u prva dva ciklusa više od 600 polaznika u Splitu, Sinju, Imotskom i Supetru na Braču uspješno savladalo osnove korištenja digitalnih tehnologija, program se nastavlja. Prijave se zaprimaju do 24. svibnja, a za sve sudionike osigurani su prostor, potrebni edukativni materijali te tehnička oprema.

Program za stjecanje ključnih digitalnih vještina

e-Umirovljenik je jedinstven program Splitsko-dalmatinske županije i Digitalne Dalmacije, osmišljen kako bi starijim građanima omogućio praktično, jednostavno i sigurno uvođenje u digitalni svijet. Polaznici kroz edukaciju stječu potrebna znanja za svakodnevnu uporabu pametnih telefona, interneta i suvremenih digitalnih alata. Naučit će kako uključiti i puniti digitalne uređaje, koristiti zaslon osjetljiv na dodir i virtualne tipkovnice te kako pametni telefon može postati koristan alat za informiranje, komunikaciju i organizaciju. Poseban naglasak stavlja se na samostalno i sigurno pretraživanje interneta te razumijevanje osnovnih pravila zaštite osobnih podataka.

Posebna je pažnja posvećena sustavu e-Građani, sigurnosti i privatnosti, prepoznavanju sumnjivih poruka i pokušaja prijevara, kao i usvajanju dobrih praksi zaštite osobnih podataka.

Uvod u e-Građane

Važan segment programa obuhvaća upoznavanje sa sustavom e-Građani i najkorisnijim digitalnim uslugama za svakodnevni život. Polaznici će naučiti kako koristiti usluge poput e-MUP-a, e-Matičnih knjiga i e-Naručivanja, pregledavati informacije kroz sustav Moje nekretnine te koristiti platformu Uređena zemlja za pristup zemljišnoknjižnim podacima. Kroz praktičan rad upoznat će postupak prijave u sustav, korištenje digitalnog pretinca i osnovna pravila sigurnog korištenja državnih internetskih usluga, čime se potiče njihova samostalnost i lakše snalaženje u svakodnevnim administrativnim procesima.

Pozitivna iskustva prethodnih ciklusa

Dosadašnja izdanja programa održavala su se u prostoru Županijskog tehnološkog huba Digitalna Dalmacija na Splitu 3, u Veteranskom centru u Sinju, Gradskoj knjižnici „Don Mihovil Pavlinović“ u Imotskom te u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu (objekti „Zenta“ i „Vukovarska“). Kroz praktične radionice polaznici su svladali osnovne digitalne vještine, dok su dodatne teme o umjetnoj inteligenciji i primjenama digitalnih alata u svakodnevnom životu privukle posebnu pozornost. Program je pokazao kako digitalna edukacija starijih građana snažno doprinosi društvenoj uključenosti i osobnom napretku.

Edukatori s dugogodišnjim iskustvom

Edukacije provode iskusni predavači Digitalne Dalmacije, voditelji tečajeva programiranja i EDIT nastavnici, koji polaznicima pružaju individualnu podršku te ih uče kroz praktične primjere. Organizatori ističu kako su dosadašnji ciklusi pokazali stvarne pozitivne promjene u životima polaznika, koji su stekli samopouzdanje, postali digitalno aktivniji i spremnije koristili nove tehnologije.

Pridružite se i prijavite danas

Program poziva umirovljenike, kao i njihove obitelji i prijatelje, da iskoriste priliku i prijave se na besplatnu edukaciju koja potiče samostalnost, povezanost i aktivno sudjelovanje u suvremenom društvu. Broj mjesta je ograničen.

Kako se prijaviti?

Prijaviti se možete do 24. svibnja putem mrežne stranice

digitalnadalmacija.hr/eumirovljenik