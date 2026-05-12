Tragičan kraj potrage: Tijelo 23-godišnjeg influencera pronađeno u Hrvatskoj

Nikodem Czyżewski, poljski YouTuber poznat pod imenom Lil Narcyz, pronađen je mrtav u 23. godini života, nekoliko tjedana nakon što je prijavljen njegov nestanak.

Poljske vlasti potvrdile su da je njegovo tijelo pronađeno 5. svibnja u Zagrebu, dok uzrok smrti zasad nije objavljen.

Policija iz poljskog grada Gliwice priopćila je kako je potraga za 23-godišnjakom službeno obustavljena nakon dojave o pronalasku tijela u Hrvatskoj.

Mladi influencer posljednji se put obitelji javio 8. travnja, a krajem mjeseca policija je pokrenula potragu. Kako navode poljski mediji, u Hrvatsku je navodno došao u potrazi za poslom, no detalji njegova boravka zasad nisu poznati.

Czyżewski je na YouTubeu okupio više od 450 tisuća pretplatnika, a publika ga je pratila zbog humorističnog i lifestyle sadržaja, kao i provokativnih “diss” pjesama koje su ostvarivale milijunske preglede.

Posljednjih godina povukao se iz javnosti, a posljednji video na svom YouTube kanalu objavio je još u studenome 2021. godine.

Nakon vijesti o njegovoj smrti brojni obožavatelji ostavili su poruke oproštaja i sućuti ispod njegovih starih objava i videa.