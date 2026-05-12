Premijer Plenković o cijeni najma vile ministra Glavine: "On to može napraviti, a ovo je generalna ponuda"

Komentirao je apel ministra Glavine da se cijene u hrvatskom turizmu smanje za 10 do 20 posto: "Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku, poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar podcrtava ono što treba raditi u trenutku kada se svi bore za turiste. Čvrstimo stojimo iza toga.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina nije snizio cijene najma svoje privatne vile za ovu sezonu, potvrdili su iz ministarstva za Index.

"On to može napraviti što se njega tiče, a ovo je generalna ponuda koja je razumljiva. Ako pogledate ponude drugih onda vam je sve jasno", dodao je.

"Tko vam drži snižene cijene naftnih derivata, plina, struje? Jeste li to zaboravili? Što vam je? Nemojte dezinformirati javnost, imate koncesiju da govorite istinu, a ne stvari koje ne stoje", rekao je Plenković novinarki.

Premijer ističe da je poruka o cijenama u turizmu bila "više nego jasna".

"Ministar je sve u pravu, mogu i inače spustiti cijene. Cijene u sezoni i predsezoni su različite. Trgovine sve mogu spuštati odmah što se nas tiče. Treba biti konkurentan."

"Ministar je dobro rekao i svi trebaju spustiti cijene", dodao je.

Plenković je komentirao i izbor ustavnih sudaca: "Ekipa iz SDP-a i Možemo svjesno ide u opstukciju", piše N1.