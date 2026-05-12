"Treninga u šakama ima": Tko je cura koja je pretukla stranca?

Društvene mreže prepune su komentara o djevojci koja je snimljena na Ilici u središtu Zagreba kako mlati stranog državljanina, inače Filipinca koji u Zagrebu boravi turistički. Incident se dogodio u večernjim satima, a snimka koju je napravio netko od prolaznika ili prijatelja te djevojke postala je viralna.

Iz Policijske uprave zagrebačke još nema novih informacija, no izvjesno je da će incident biti rasvijetljen. Tim više što se dogodio pred brojnim očevicima, dok snimka koja se i dalje širi izaziva uznemirenost javnosti. Šalje se i negativna poruka o samom Zagrebu kao gradu u kojem svaki dan ima sve više turista, ali i stranih radnika druge boje kože.

Identifikacija neće biti teška

Budući da se na snimci jasno vide lica napadnutog muškarca, kao i djevojke koja mu je zadala više udaraca, istražiteljima sasvim sigurno neće biti teško utvrditi njihov identitet. Snimljene su i osobe koje su se zatekle u blizini, što znači da policija na raspolaganju ima više mogućih svjedoka, piše Index.

Budući da bi se ovdje moglo raditi i o kaznenom djelu nasilničkog ponašanja, za što zakon propisuje do tri godine zatvora, policija će provesti kriminalističko istraživanje ne bi li utvrdila sve detalje.

Kazneni zakon kaže da ovo kazneno djelo čini onaj tko "nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj".

Osim snimke koja je već u medijima, analizirat će se i snimke video-nadzora. Njega, duž Ilice, u blizini mjesta događaja, ima puno, a nadzornim kamerama pokriven je i glavni gradski trg.

Gdje su kamere koje su snimile tučnjavu?

Iz trgovina i lokala na Ilici, gdje su zaposlenici bili spremni davati izjave, kažu nam da se ovaj incident dogodio u noći s nedjelje na ponedjeljak. Policija od većine njih zasad još nije zatražila snimke nadzornih kamera.

Na samoj Ilici uočili smo nekoliko kamera koje su mogle zabilježiti nailazak i bijeg aktera tučnjave. Jedna se nalazi točno nasuprot mjesta događala, a zatim slijedi kamere iznad slastičarnice i trgovine s nakitom koje pokrivaju pravac prema Trgu bana Jelačića.

Video nadzor na dvije banke mogao ih je snimiti ako su krenuli prema zapadnom dijelu grada.

Trener tvrdi: Treninga u šakama ima

Jedan od tragova policiji bi mogla biti i činjenica da djevojka očito zna zadavati udarce, odnosno da je vješta u nekom borilačkom sportu.

"Moglo bi se raditi o boksu, jiu jitsi ili nekoj kombinaciji. Vidi se da je pokušala grappling tehniku, no nije joj baš uspjelo. Ne bih rekao da ima borbenog iskustva, ali treninga u šakama ima", komentirao je za Index iskusni borilački trener.

Moguće kazne za kršenje zakona

Osim što bi se ovdje moglo raditi o kaznenom djelu, sasvim sigurno prekršen je Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, i to njegov članak 13., koji sankcionira tuču i viku te druge oblike remećenja reda i mira na javnom mjestu. Članak 14. propisuje kaznu za onoga tko vrijeđa moralne osjećaje građana i izaziva njihovu uznemirenost, a psovke što ih je djevojka uzvikivala i mlaćenje stranca na ulici, mogle bi se tako protumačiti.

Člankom 6. istog zakona kažnjava se naročito nepristojno ponašanje na javnom mjestu. Kazne koje su za to propisane variraju od 200 do 4000 eura, a može se izreći i do 30 dana zatvora.