Koptski papa je u Hrvatskoj, primio ga je Milanović

Predsjednik Republike Zoran Milanović susreo se danas u Uredu predsjednika Republike s Njegovom Svetosti Tawadrosom II., Papom Aleksandrijskim i patrijarhom Stolice sv. Marka, koji je u pastoralnom pohodu u Republici Hrvatskoj.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja o važnosti međureligijskog dijaloga i suradnje među crkvama, posebno u kontekstu Dana koptsko-katoličkog prijateljstva koji se obilježava svake godine 10. svibnja, u spomen na dan kada su papa Pavao VI. i papa Shenouda III. na sastanku u Rimu 1973. godine donijeli deklaraciju kojom su približili teološke stavove dviju Crkava. Nadalje, predsjednik Milanović i papa Tawadros II. razgovarali su o prijateljskim odnosima Hrvatske i Egipta, a tema sastanka bio je i položaj Koptske zajednice u Hrvatskoj.

Koptska zajednica u Hrvatskoj broji oko 600 pripadnika raspršenih diljem zemlje, a organizirana je u „Udrugu vjernika Koptske pravoslavne crkve svetog Marka“. Praktički se čitava zajednica okupila na Božanskoj euharistijskoj liturgiji koju je prema aleksandrijskom obredu služio papa Tawadros II. u nedjelju 10. svibnja, u crkvi Presvetog srca Isusova na zagrebačkoj Šalati.

Papa Tawadros II. na čelu je Koptske pravoslavne crkve, jedne od najstarijih kršćanskih zajednica na svijetu, čije je ishodište sv. Marko Evanđelist, apostol koji je bio prvi biskup i prvi papa Aleksandrije, u prvom stoljeću. Koptska pravoslavna crkva spada u „staroistočne“ ili „orijentalne“ pravoslavne crkve, a od ostatka kršćanskih crkava izdvojila se još na Kalcedonskom ekumenskom koncilu 451. godine.

Prije sastanka, predsjednik Milanović i papa Tawadros II. razgledali su prigodnu izložbu pod nazivom "Koptski tragovi u Saloni: V –VII st.". Izložbu su povodom ovog posjeta organizirali Ured predsjednika Republike i Arheološki muzej iz Splita.

Uz Njegovu Svetost Tawadrosa II. na sastanku su bili veleposlanica Arapske Republike Egipat u Republici Hrvatskoj Rania Mahmoud Elbanna, biskup Giovanni, biskup Abraham, prvi tajnik u Veleposlanstvu Arapske Republike Egipat u Republici Hrvatskoj Essameldin Mahmoud Aboelfadl Badran, o. Emmanuel El Moharaky, o. Tadros Riad i đakon Jouseph Younan.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić, savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić, savjetnica Predsjednika Republike za odgoj i obrazovanje gđa Jadranka Žarković, posebni savjetnik Predsjednika Republike za kulturu Zdravko Zima i pomoćnik savjetnika Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku g. Ivan Mutavdžić.