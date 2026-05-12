Jelena Rozga stiže u Makarsku: “Jedva čekam da zajedno zapjevamo pod zvjezdanim nebom”

Jelena Rozga ovog ljeta stiže u Makarsku, gdje će 7. kolovoza održati veliki koncert u ambijentu Ljetnog kina.

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda publici će prirediti večer ispunjenu emocijama, plesom i hitovima koji su obilježili njezinu karijeru dugu tri desetljeća.

“Veselim se Makarskoj i jednoj pravoj ljetnoj večeri uz pjesmu, emocije i publiku koja mi uvijek daje posebnu energiju. Jedva čekam da zajedno zapjevamo pod zvjezdanim nebom”, poručila je Rozga uoči koncerta.

Publiku očekuju brojni hitovi – od pjesama iz vremena kada je bila članica grupe Magazin do uspješnica poput “Bižuterije”, “Nirvane”, “Okusa mentola” i “Lavice”.

Splitska pjevačica ove godine obilježava 30 godina uspješne glazbene karijere tijekom koje je osvojila publiku diljem regije, a njezini koncerti redovito se rasprodaju.

Ljetno kino u Makarskoj tako će početkom kolovoza postati pozornica jedne od najiščekivanijih glazbenih večeri ljeta na Makarskoj rivijeri, a organizatori očekuju velik interes publike.

Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Entrio.