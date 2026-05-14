U voću iz Srbije otkriven virus: Reagirala inspekcija, tvrtka povezana i s hrvatskim proizvođačima

Srbijansko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva poduzelo je sve mjere zbog utvrđene prisutnosti hepatitisa A u zamrznutoj mješavini bobičastog voća tijekom službene kontrole na tržištu Njemačke, priopćeno je iz tog ministarstva.

Kako je navedeno, povodom slučaja pošiljke zamrznute mješavine bobičastog voća, u kojoj je tijekom službene kontrole na tržištu Njemačke utvrđena prisutnost virusa hepatitisa A, Ministarstvo poljoprivrede jučer je putem RASFF sustava za brzo uzbunjivanje i obavještavanje o hrani primilo obavijest u vezi s predmetnom pošiljkom, čiji je proizvođač tvrtka "Frigo-Paun" d.o.o. iz Požege.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Detalji o podrijetlu i kontroli

U obavijesti se navodi kako je riječ o mješavini mekog voća različitog podrijetla, koja je sadržavala malinu i kupinu iz Srbije, kao i jagodu, crveni i crni ribiz te divlju borovnicu podrijetlom iz Poljske.

Odmah po primitku obavijest je proslijeđena fitosanitarnoj i poljoprivrednoj inspekciji radi poduzimanja svih mjera u skladu s nadležnostima, navedeno je u priopćenju, prenosi Dnevnik.hr.

Poljoprivredna inspekcija provodi službenu kontrolu u poduzeću "Frigo Paun", dok će fitosanitarna inspekcija, na temelju dobivenih podataka o sljedivosti, nastaviti kontrole i kod proizvođača maline i kupine iz Srbije.

Ako se predmetna pošiljka vrati u Republiku Srbiju, granična fitosanitarna inspekcija obavit će pregled pošiljke i uzorkovanje radi laboratorijskog ispitivanja na prisutnost navedenog patogena, dodaju iz ministarstva.

Prema podacima RASFF-a, Njemačka je isti virus u smrznutom voću iz Srbije pronašla i 10. srpnja 2025. godine, u kolovozu 2022. hepatitis A otkriven je u zamrznutom voću iz Belgije, pri čemu je Srbija navedena kao jedna od zemalja podrijetla voća.

Dodajmo kako spomenuto poduzeće surađuje i s hrvatskim proizvođačima.

Proizvodi koje plasiraju u Hrvatsku

Tvrtka je registrirana za preradu i konzerviranje voća, a u Hrvatsku izvozi isključivo asortiman duboko zamrznutog bobičastog voća namijenjenog daljnjoj industrijskoj preradi i pakiranju:

Zamrznuta malina (Rolend i Griz): "Rolend" označava pojedinačno zamrznute cijele plodove prve klase, dok je "Griz" lomljeno voće koje se koristi kao sirovina.

Zamrznuta kupina: Cijeli zamrznuti plodovi namijenjeni prehrambenoj industriji.

Zamrznuti voćni miksevi (Berry Mix): Mješavine bobičastog voća (maline, kupine, jagode, ribizli) namijenjene ugostiteljstvu ili daljnjem pakiranju u vrećice za maloprodaju.

Aktualni poslovi i uloga na hrvatskom tržištu

Suradnja s hrvatskim gospodarskim subjektima bazira se na dvama ključnim poslovnim modelima:

Opskrba prehrambene industrije (sirovina): Frigo-Paun prodaje zamrznute maline i kupine hrvatskim prerađivačima voća. Te tvrtke koriste njihove plodove kao bazu za proizvodnju džemova, marmelada, voćnih jogurta, sirupa, sokova te kao punjenja za konditorsku i pekarsku industriju.

Proizvodnja za trgovačke marke (Private Label): Tvrtka ugovara uslužno pakiranje voća. Veliki distributeri i trgovački lanci u Hrvatskoj uvoze njihovo zamrznuto voće u rinfuzi, a zatim ga u hrvatskim pakirnicama pakiraju pod nazivima robnih marki samih trgovačkih lanaca (tzv. private label proizvodi). Zbog toga potrošači na policama ne vide brend "Frigo-Paun", već domaće robne marke unutar kojih se nalazi uvozno voće.

S obzirom na to da je trenutačno izdana europska zabrana izvoza zbog zdravstvenog nadzora, svi ti ugovoreni poslovi i isporuke sirovina prema hrvatskim pogonima nalaze se u stanju privremene obustave.

Provjera deklaracija na zamrznutom voću jedini je način da u trgovini saznate podrijetlo plodova i utvrdite radi li se o uvozu iz Srbije.

Kako čitati i provjeriti deklaraciju u trgovini

Hrvatska pravila i pravila EU-a obvezuju proizvođače na transparentnost. Prilikom kupnje možete provjeriti tri ključne stavke:

Zemlja podrijetla: Na poleđini pakiranja potražite oznaku "Zemlja podrijetla: Srbija" ili "Uvezeno iz: Srbija".

Nejasne formulacije: Ako na pakiranju piše "Proizvedeno u Hrvatskoj" ili "Pakira: [Naziv hrvatske tvrtke]", to ne znači da je voće domaće. Obvezno potražite dodatni sitni tisak koji označava podrijetlo same sirovine (npr. "Podrijetlo sirovine: izvan EU-a" ili "Podrijetlo: Srbija").

Mješavine voća: Kod miješanog bobičastog voća (Berry Mix), proizvođač mora navesti podrijetlo za svaku vrstu voća ako dolaze iz različitih država (npr. Malina: Srbija, Jagoda: Poljska).

Zarazna bolest

A što je virus hepatitisa A?

Riječ je o zaraznoj bolesti jetre, poznatijoj i kao zarazna žutica tipa A. Izvor zaraze je oboljela osoba s tipičnim ili atipičnim simptomima.

Najčešće se prenosi direktnim kontaktom preko ruku kontaminiranih fekalijama koje sadrže virus. Zaraza se može prenijeti i posredno, preko kontaminiranih predmeta ili zagađene vode, što je poseban problem u područjima s lošom opskrbom. Najčešće se širi u obiteljskim krugovima, školama, vrtićima i sličnim ustanovama.

Riječ o relativno blagoj bolesti s dobrom prognozom, rijetkim komplikacijama i niskom smrtnošću (manje od jednog smrtnog slučaja na tisuću pacijenata s manifestnom žuticom, posebno u kategoriji djece mlađe od pet godina i osoba starijih od 50 godina). Za prevenciju su ključne higijenske navike, a više o simptomima bolesti pročitajte u članku portala Kreni zdravo.