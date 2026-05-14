Grad Split za mjerenje kvalitete zraka na Karepovcu izdvaja 110 tisuća eura

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača za usluge mjerenja kvalitete zraka na odlagalištu Karepovac, odnosno na mjernoj postaji Karepovac 2. Posao je dodijeljen Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Pristigla samo jedna ponuda

Riječ je o otvorenom postupku javne nabave procijenjene vrijednosti 90.000 eura bez PDV-a. U postupku je zaprimljena jedna ponuda, i to Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Ponuda je ocijenjena valjanom te je, prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ostvarila maksimalnih 100 bodova.

Vrijednost ugovora koji Grad Split planira sklopiti iznosi 88.694,64 eura bez PDV-a, odnosno 110.868,30 eura s PDV-om. Kako je navedeno u odluci, Grad Split ne primjenjuje rok mirovanja, a ugovor se predlaže sklopiti s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo SDŽ-a.

Mjerenja na postaji Karepovac 2

Predmet nabave odnosi se na usluge mjerenja kvalitete zraka na odlagalištu Karepovac, na mjernoj postaji Karepovac 2, a odluku je donio gradonačelnik Tomislav Šuta.

Protiv odluke je moguće izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana od primitka odluke.