Preminuo Ivan - Slobodan Nemčić

U 81. godini života preminuo je Ivan - Slobodan Nemčić, dragovoljac Domovinskog rata, pukovnik Hrvatske vojske i jedan od ljudi koji su imali važnu ulogu u organiziranju obrane na početku Domovinskog rata. Od Nemčića su se oprostili iz Udruge 156. brigade Hrvatske vojske Makarska - Vrgorac, istaknuvši njegov doprinos u stvaranju ratnih postrojbi na području Makarske i Makarskog primorja.

Bio je prvi zapovjednik ZNG-a Makarske i Makarskog primorja

Nemčić je bio osnivač i prvi zapovjednik Zbora narodne garde te 1. dragovoljačke bojne ZNG-a Makarske i Makarskog primorja. Također, bio je osnivač i prvi načelnik stožera 156. brigade Hrvatske vojske. U Udruzi 156. brigade HV Makarska - Vrgorac obnašao je i dužnost prvog tajnika.

Oprostili se suborci i prijatelji

Iz Udruge su se od njega oprostili emotivnim riječima. "Napustio nas je naš suborac i dragi prijatelj Slobodan Nemčić. Dragovoljac Domovinskog rata, pukovnik HV, osnivač i prvi zapovjednik ZNG-a i 1. dragovoljačke bojne ZNG-a Makarske i Makarskog primorja, osnivač i prvi načelnik stožera 156. brigade HV. Prvi tajnik Udruge 156. brigade HV Makarska - Vrgorac, domoljub i čovjek. Dragi prijatelju, slava ti i hvala, počivaj u miru Božjem", poručili su iz Udruge 156. brigade Hrvatske vojske Makarska - Vrgorac.