VIDEO BiH dobiva novi moderni stadion. Evo kako će izgledati

Nogometni savez Bosne i Hercegovine predstavio je idejno rješenje budućeg Nacionalnog stadiona u Zenici, na kojem bi svoje utakmice trebala igrati nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Riječ je o velikoj rekonstrukciji stadiona Bilino Polje, jednog od najpoznatijih nogometnih zdanja u BiH, koji će nakon obnove imati kapacitet od 18.000 sjedećih mjesta. Novi stadion trebao bi zadovoljiti najviše standarde FIFA-e i UEFA-e te pripadati elitnoj kategoriji stadiona, piše klix.ba.

Projekt potpisuje zenički biro "Aksa"

Iza predstavljenog rješenja stoji tim stručnjaka projektantskog biroa "Aksa" iz Zenice, predvođen arhitektom Zvjezdanom Turkićem. Prema najavama, budući stadion bit će moderno opremljen i prilagođen potrebama reprezentacije, službenih osoba, medija, VIP gostiju i navijača.

U sklopu stadiona planirani su sadržaji na vrhunskoj razini, među kojima su svlačionice za igrače, trenere i suce, ambulante za igrače i gledatelje, prostorije za antidopinšku kontrolu, medijski prostori, VIP lože, mix-zona te drugi prateći sadržaji nužni za organizaciju međunarodnih utakmica. Osim sportskih i infrastrukturnih sadržaja, budući Nacionalni stadion imat će i komercijalne prostore, čime bi objekt trebao dobiti dodatnu funkcionalnost i izvan dana odigravanja utakmica, piše klix.ba.

Zenica dobiva moderan reprezentativni stadion

Rekonstrukcijom Bilinog Polja Zenica bi trebala dobiti moderan nogometni stadion koji će ispunjavati najstrože međunarodne kriterije, dok bi reprezentacija BiH, popularni Zmajevi, u budućnosti svoje domaće utakmice igrala u znatno suvremenijem i reprezentativnijem ambijentu.