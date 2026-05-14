Pukštas može do velikog priznanja: Hajdukovac u utrci za igrača sezone

Kako se sezona SuperSport Hrvatske nogometne lige bliži kraju, objavljene su nominacije za individualne nagrade koje će i ove godine istaknuti najbolje pojedince domaćeg prvenstva. Priznanja će se dodijeliti u nekoliko kategorija, među kojima su najbolji igrač, najbolji mladi igrač, trener, gol i obrana sezone.

SuperSport HNL nagrade uvedene su prošle godine s ciljem dodatnog vrednovanja najboljih pojedinaca i najatraktivnijih trenutaka sezone. Osim stručnog žirija i predstavnika klubova, u izboru pobjednika sudjeluje i publika. Prema pravilima glasovanja, o dobitnicima odlučuju SuperSport HNL panel s udjelom od 40 posto, predstavnici klubova s također 40 posto te navijači, čiji glasovi nose 20 posto ukupnog izbora.

Beljo, Mišić, Stojković, Pukštas i Fruk u utrci za igrača sezone

U kategoriji igrača sezone nominirani su Dion Drena Beljo, Josip Mišić, Luka Stojković, Rokas Pukštas i Toni Fruk. Beljo je sezonu obilježio impresivnim učinkom od 30 pogodaka i pet asistencija u 34 nastupa, dok je Stojković uz sedam golova upisao i 12 asistencija. U konkurenciji za mladog igrača sezone nalaze se Sergi Domínguez, Luka Stojković, Šimun Hrgović, Rokas Pukštas i Toni Silić. Riječ je o nagradi namijenjenoj najboljem igraču koji je na početku sezone imao 21 godinu ili manje.

Tri trenera u završnom izboru

Za trenera sezone nominirani su Mario Kovačević, Gonzalo Garcia i Nikola Šafarić. Kovačević je u 34 utakmice ostvario 26 pobjeda, uz 89 postignutih pogodaka njegove momčadi, Garcia je skupio 19 pobjeda, dok je Šafarić sezonu zaključio s 13 pobjeda.

Biraju se i najljepši gol te najbolja obrana

U konkurenciji za gol sezone nalaze se pogoci Mounsefa Bakrara, Arbera Hoxhe, Tomislava Duvnjaka, Tiaga Dantasa i Iurija Tavaresa. Među nominiranima za obranu sezone su intervencije Ivana Nevistića, Marka Malenice, Tonija Silića i Olivera Zelenike, pri čemu Malenica ima dvije nominirane obrane. Nominacije za sezonske SuperSport HNL nagrade objavljene su 14. svibnja, a glasovanje traje do 25. svibnja. Pobjednici će biti proglašeni na dodjeli SuperSport HNL nagrada, koja će okupiti najbolje igrače, trenere i nogometne djelatnike sezone.