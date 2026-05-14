Debitantski nastup u SHNL-u: Antonio Škobić sudi Lokomotiva - Hajduk

Ovog vikenda igra se pretposljednje, 35. kolo SHNL-a, a poznate su i sudačke postave za svih pet utakmica. Posebnu pozornost privlači dvoboj Lokomotive i Hajduka, koji je povjeren Antoniju Škobiću iz Osijeka.

Škobiću će to biti debitantska utakmica u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Tridesetdvogodišnji Osječanin ove je sezone sudio 13 utakmica Prve NL te dvije utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa, a sada će prvi put biti glavni sudac na jednoj SHNL utakmici.

Zebec i Matić u VAR sobi

Na susretu Lokomotiva - Hajduk Škobićevi pomoćnici bit će Kristijan Novosel iz Valpova i Bruno Premužaj iz Varaždina. Četvrti sudac bit će Patrik Kolarić iz Čakovca, dok su za VAR sobu određeni Mario Zebec iz Cestice i Ivan Matić iz Osijeka.

Terzić sudi Istri i Rijeci, Lovrić Slaven Belupu i Dinamu

Dvoboj Istre 1961 i Rijeke sudit će Ante Terzić iz Podstrane. Pomagat će mu Vice Vidović iz Solina i Patrik Tkalčević iz Čazme, četvrti sudac bit će Luka Slišković iz Zagreba, dok će u VAR sobi biti Fran Jović i Luka Pušić iz Zagreba.

U Koprivnici, gdje se sastaju Slaven Belupo i Dinamo, glavni sudac bit će Zdenko Lovrić iz Đakova. Njegovi pomoćnici su Luka Kurtović iz Osijeka i Nikola Kečkiš iz Virovitice, četvrti sudac Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, VAR sudac Ivan Bebek iz Rijeke, a AVAR Kruno Šarić iz Županje.

Vukančić u Vukovaru, Pavlešić u Velikoj Gorici

Utakmicu Vukovar 1991 - Varaždin sudit će Ivan Vukančić iz Benkovca. Pomoćnici su Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Dominik Benković iz Zaprešića, četvrta sutkinja Ivana Martinčić iz Križevaca, dok će u VAR sobi biti Ivan Vučković iz Zagreba i Dario Kulušić iz Šibenika.

Na utakmici Gorica - Osijek glavni sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese. Pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Željko Bučar iz Duge Rese, četvrti sudac bit će Ivan Šantić iz Kastva, VAR sudac Ante Čuljak iz Zagreba, a AVAR Anto Marić iz Zagreba.