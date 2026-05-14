Close Menu

FOTOGALERIJA Mali olimpijci ukrali show u Solinu: Baklja, defile, Hajdukovci i dan koji će djeca dugo pamtiti

Solin imao najposebniju olimpijadu

Dana 13. svibnja na igralištu NK Solin održana je Dječja olimpijada Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin. Program je započeo svečanim defileom skupina, unošenjem zastave i paljenjem olimpijske baklje, čime je događaj dobio posebno svečano ozračje. Potom je odgojiteljica Anita Perković izvela himnu, a okupljenima se obratila ravnateljica Anđela Biuk.

Podršku događaju iskazali su i dogradonačelnik Davor Mikas te predsjednik Upravnog vijeća vrtića Ivan Skelin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Male olimpijce pozdravili su i posebni gosti, mladi igrači HNK Hajduk, Noa Skoko i Luka Hodak te europski prvak u streličarstvu Josip Sikavica.

solinolimpijci 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Nogomet, bacanje loptice u dalj, trčanje,…

Natjecateljski dio protekao je u veselom i sportskom ozračju. Djeca su se okušala u nogometu, bacanju loptice, skoku u dalj, trčanju i štafeti, pritom pokazujući zajedništvo, trud i pravi fair play.

Ova olimpijada nije bila samo natjecanje već i vrijedna lekcija o timskom duhu, radosti kretanja te važnosti prihvaćanja pobjede i poraza na dostojanstven način. Svaka utrka bila je ispunjena dječjom hrabrošću i iskrenim veseljem, baš kako je to i trebalo biti.

U olimpijadi su na svoj način sudjelovali i roditelji kao i odgojitelji koji su svojim trudom, podrškom i pozitivnom energijom doprinijeli da ovaj sportski dan ostane djeci u lijepom sjećanju.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0