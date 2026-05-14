FOTOGALERIJA Mali olimpijci ukrali show u Solinu: Baklja, defile, Hajdukovci i dan koji će djeca dugo pamtiti

Dana 13. svibnja na igralištu NK Solin održana je Dječja olimpijada Dječjeg vrtića "Cvrčak" Solin. Program je započeo svečanim defileom skupina, unošenjem zastave i paljenjem olimpijske baklje, čime je događaj dobio posebno svečano ozračje. Potom je odgojiteljica Anita Perković izvela himnu, a okupljenima se obratila ravnateljica Anđela Biuk.

Podršku događaju iskazali su i dogradonačelnik Davor Mikas te predsjednik Upravnog vijeća vrtića Ivan Skelin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Male olimpijce pozdravili su i posebni gosti, mladi igrači HNK Hajduk, Noa Skoko i Luka Hodak te europski prvak u streličarstvu Josip Sikavica.

Nogomet, bacanje loptice u dalj, trčanje,…

Natjecateljski dio protekao je u veselom i sportskom ozračju. Djeca su se okušala u nogometu, bacanju loptice, skoku u dalj, trčanju i štafeti, pritom pokazujući zajedništvo, trud i pravi fair play.

Ova olimpijada nije bila samo natjecanje već i vrijedna lekcija o timskom duhu, radosti kretanja te važnosti prihvaćanja pobjede i poraza na dostojanstven način. Svaka utrka bila je ispunjena dječjom hrabrošću i iskrenim veseljem, baš kako je to i trebalo biti.

U olimpijadi su na svoj način sudjelovali i roditelji kao i odgojitelji koji su svojim trudom, podrškom i pozitivnom energijom doprinijeli da ovaj sportski dan ostane djeci u lijepom sjećanju.