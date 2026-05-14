FOTOGALERIJA Splitski kantun ide u Osijek: "Stižemo s čak 17 sudionika – od izdavača preko institucija do samostalnih autora"

Sljedeći tjedan u Osijeku će se održati Panonski festival knjige, a na njemu će svoje mjesto naći i Splitski kantun s čak 17 sudionika.

Ovogodišnja turneja Splitskog kantuna po najvećim hrvatskim sajmovima počinje sljedećeg tjedna u slavonskoj ravnici u koju ovaj zanimljivi izdavački projekt stiže s čak 17 sudionika.

"Prošle godine smo u Osijeku, koji nam je što se broja sudionika tiče bio brojčano najslabiji, imale 8 sudionika. Ove je godine ta brojka značajno narasla", ponosno kažu Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, ističući da njihova inicijativa okuplja male izdavače, institucije i samostalne autore.

"Jedinstveni je to projekt u kojem su vrata otvorena svim našim Splićanima, ali i drugim stanovnicima naše županije, koji stvaraju knjige. Tako ćete na našem Kantunu naći dvije knjižnice i jedan muzej, devet malih izdavača i pet samostalnih autora", navodi osnivačica i organizatorica ove inicijative Kate Bošković.

Evo tko je ove godine našao svoje mjesto na Splitskom kantunu: uz prošlogodišnje sudionike Slatkopediju, Klasike knjige, Pergu, Fabulu rasu, Gradsku knjižnicu Marka Marulića, Nakladu Glorielu i Parolu Miu, tu su i Etnografski muzej Split, Gradska knjižnica Kaštela, Albus, Mokoš i Stope, a od samostalnih autora Daniela Borovnjak, Matija Rubić, Nenad Kuzmanić, J.J. Elena i Andrea Debak.

"Drago nam je što smo, nakon prošlogodišnjeg uspjeha našeg Kantuna, koji je svoja najbolja izdanja doživio na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu s 19 izlagača i na Interliberu s 24, ove godine već na prvom sajmu, onom osječkom, okupile šaroliku ekipu od čak 17 sudionika", istaknula je druga osnivačica i organizatorica inicijative Mirjana Bošković Smrekar.

Uspjeh ove inicijative potvrđuje i činjenica da ove godine, osim stalne podrške Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita, imaju i podršku Ministarstva kulture i medija.

"Podrška svih razina vlasti dokaz je da smo stvorile značajan projekt za kulturu i izdavaštvo i to projekt koji nadilazi Split i njegove granice i okuplja ljubitelje pisane splitske riječi diljem Lijepe Naše", rekle su organizatorice.

Splitski kantun svoju će privremenu adresu od sljedeće srijede do nedjelje (20. do 24. svibnja) tako naći u dvorani Gradski vrt u Osijeku, a Osječani i svi koji tih dana dođu na sajam moći će odabrati nešto za sebe u bogatoj ponudi knjiga sa splitskim potpisom.