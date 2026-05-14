Instagram predstavio novu funkciju, vraća spontane i nefiltrirane objave

Instagram je predstavio Instants, novu značajku i potencijalno zasebnu aplikaciju, osmišljenu kao odgovor na rastuću želju korisnika za autentičnijim i spontanijim načinom komunikacije. Cilj je ponuditi prostor za dijeljenje nefiltriranih trenutaka s bliskim prijateljima, bez pritiska stvaranja savršeno uređenog sadržaja koji je postao norma na glavnom "feedu", piše 24sata.

Što je zapravo Instants?

Instants je zamišljen kao "novi način dijeljenja trenutka - sa spontanim, nefiltriranim fotografijama" koje šaljete izravno odabranom krugu prijatelja. Funkcionalnost je dvostruka: iako je globalno integrirana unutar glavne Instagram aplikacije, tehnološki div Meta istovremeno testira i samostalnu "prateću aplikaciju" u odabranim zemljama poput Španjolske i Italije. Ova zasebna aplikacija omogućuje korisnicima znatno brži pristup kameri i nudi posvećeno iskustvo usmjereno isključivo na ovu vrstu dijeljenja. Fotografije poslane putem Instantsa su prolazne i nestaju odmah nakon što ih primatelj pogleda, ali ostaju spremljene u privatnoj arhivi pošiljatelja do godinu dana. Korisnici kasnije te spremljene trenutke mogu pregledavati i ponovno podijeliti kao kolaž ili sažetak unutar svojih Priča (Stories), dajući im tako drugi život.

Nova se značajka nalazi u donjem desnom kutu sandučića za izravne poruke (DM), prikazana kao mali niz fotografija koji poziva na interakciju. Kada podijelite Instant, možete dodati kratki opis koji se prikazuje prije same fotografije, što je obrnuti redoslijed u odnosu na Priče. Ipak, daljnja uređivanja poput dodavanja filtera ili naljepnica nisu moguća, čime se forsira sirovost trenutka. Korisnici mogu reagirati i odgovarati na primljene trenutke, a te poruke stižu izravno u DM. U slučaju pogreške ili predomišljanja, postoji i korisna opcija "Poništi" (Undo) za brzo povlačenje poslane fotografije.

Povratak autentičnosti ili samo još jedna kopija?

Lansiranje Instantsa izravan je odgovor na sve izraženiji trend traženja autentičnosti na društvenim mrežama. U vremenu u kojem dominira visoko producirani i pomno uređen sadržaj, korisnici, pogotovo oni mlađe generacije, sve više osjećaju zamor i pritisak "digitalnog performansa". U tom smislu, Instants se pozicionira kao izravan konkurent platformama poput Snapchata i BeReala, koje su svoju popularnost izgradile upravo na konceptu prolaznog, neispoliranog i sirovog sadržaja. Strateški cilj Mete jest smanjiti pritisak koji korisnici osjećaju prilikom objavljivanja te ih potaknuti na češću i spontaniju interakciju s ljudima koji su im doista važni.

Ova funkcija predstavlja evoluciju ranijih Instagramovih internih eksperimenata poput "Shots" i "Candid", koji su također istraživali slične koncepte, ali nikada nisu doživjeli ovako široko lansiranje. Odluka o lansiranju samostalne aplikacije koja se otvara izravno u sučelje kamere ima za cilj ukloniti sve prepreke i maksimalno pojednostaviti proces dijeljenja. Prema detaljima koje je objavio GSM Arena, ovaj dvostruki pristup - integracija u postojeću aplikaciju i testiranje samostalne - omogućuje tvrtki da istraži tržište i navike korisnika bez značajnijeg fragmentiranja korisničke baze, što je česta zamka kod uvođenja novih aplikacija.

Kako funkcionira i što korisnici misle?

Korištenje Instantsa je namjerno pojednostavljeno. Fotografije se mogu snimiti isključivo kroz kameru unutar same značajke, što onemogućuje učitavanje slika iz galerije telefona ili njihovo prethodno uljepšavanje. Kao što je spomenuto, ne postoje opcije za naknadno uređivanje. Sadržaj se može podijeliti na dva načina: ili s korisnikovom unaprijed definiranom listom "bliskih prijatelja" (Close Friends) ili sa svim pratiteljima koje korisnik i sam prati, čime se osigurava da sadržaj ostane u relativno privatnom krugu. Fotografije nestaju odmah nakon što ih primatelj pogleda ili najkasnije u roku od 24 sata. Dodatna razina privatnosti osigurana je time što primatelji ne mogu napraviti snimku zaslona.

Unatoč jednostavnosti i dobroj namjeri koja stoji iza nove značajke, reakcije na novu funkciju zasad su podijeljene. Dok jedan dio korisnika pozdravlja povratak spontanosti i autentičnosti, smatrajući ovo osvježenjem, drugi su izrazili nezadovoljstvo zbog pozicije nove ikone unutar sučelja za direktne poruke. Smatraju je nametljivom i vizualno nepreglednom, što pokazuje da i najmanje promjene korisničkog sučelja na ovako masovno korištenoj platformi mogu izazvati snažne reakcije i negodovanje dugogodišnjih korisnika.

Strateški potez Mete u eri privatnosti

Potez Instagrama dio je šireg trenda u industriji društvenih medija koji se sve više fokusira na privatnost i manje, zatvorenije krugove komunikacije. Dok javni "feedovi" postaju sve zasićeniji reklamama, sponzoriranim objavama i sadržajem influencera, raste potražnja za intimnijim digitalnim prostorima za interakciju s bliskim prijateljima i obitelji. Trend prema "autentičnosti" i "stvarnom životu" prepoznat je kao jedan od ključnih za tekuću godinu, ne samo na društvenim mrežama, već i u širem kulturnom kontekstu.

Stručnjaci ističu da, iako brendovi neće moći izravno oglašavati unutar Instantsa, ova funkcija šalje važnu poruku o smjeru u kojem se kreću očekivanja korisnika. Naglasak je na neformalnijoj, osobnijoj i neposrednijoj komunikaciji. Lansiranjem Instantsa, Meta ne samo da pokušava zadržati korisnike unutar svojeg ekosustava i spriječiti njihov odlazak na konkurentske platforme, već i signalizira da aktivno sluša i prilagođava se promjenama u ponašanju i željama svoje goleme korisničke baze.