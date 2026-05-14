"Kamion je završio u dvorištu obiteljske kuće, a posljedice su mogle biti puno gore": Mještani upozoravaju na opasnu dionicu i traže hitne kamere

Prije nekoliko dana pisali smo o prometnoj nesreći u Biskom, kada je kamion izletio s ceste, a na teren su tada izašle žurne službe. Sada nam se javio mještanin koji tvrdi da je riječ o izuzetno opasnoj prometnoj dionici te upozorava kako su novi incidenti samo potvrda ozbiljnog problema.

Kako navodi, kamion je tom prilikom završio u njegovom dvorištu te je nastala velika materijalna šteta, dok je sigurnost njegove obitelji bila ozbiljno ugrožena.

- Samo srećom nije bilo tragedije. Kamion je završio u dvorištu obiteljske kuće, a posljedice su mogle biti puno gore - ističe mještanin za naš portal (podaci poznati redakciji).

Dodaje kako se već vrlo brzo nakon toga dogodio novi incident na istoj prometnici. Prema njegovim riječima, vozilo je izletjelo s ceste dok je pokušavalo izbjeći sudar s automobilom koji je pretjecao preko pune linije iz suprotnog smjera.

Naš sugovornik upozorava kako su na ovoj prometnoj dionici gotovo svakodnevna pojava nepropisna pretjecanja, velika prekoračenja brzine i opasne situacije koje ozbiljno ugrožavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Tvrdi da se promet i dalje odvija bez adekvatnog nadzora i konkretnih sigurnosnih mjera, zbog čega apelira na hitnu reakciju nadležnih institucija. Od nadležnih traži postavljanje kamera za nadzor brzine, pojačane policijske kontrole te dodatnu prometnu signalizaciju i druge sigurnosne mjere koje bi spriječile nove nesreće.- Samo je pitanje vremena kada će se dogoditi još teža tragedija - upozorava mještanin koji nam je dostavio i fotografije najnovijeg izlijetanja vozila s ceste.