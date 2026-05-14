Splićani, dođite na Žnjan! Studenti i liječnici izlaze među građane, besplatno će vam mjeriti tlak i šećer

Povodom obilježavanja Svjetskog dana arterijske hipertenzije, 17. svibnja (nedjelja), PrevMed – studentska sekcija za javno zdravstvo, epidemiologiju i infektologiju Medicinskog fakulteta u Splitu, u suradnji sa Zavodom za nefrologiju, dijalizu i arterijsku hipertenziju KBC-a Split, organizira javnozdravstvenu akciju na šetalištu plaže Žnjan (Trg 14 palmi) od 10 do 13 sati.

U sklopu akcije građanima će biti omogućeno besplatno mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, kao i razgovor o važnosti prevencije, zdravim životnim navikama i očuvanju kardiovaskularnog zdravlja.

Cilj akcije je podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja arterijske hipertenzije i drugih kardiometaboličkih čimbenika rizika, koji danas predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Redovite preventivne kontrole ključne su za pravovremeno prepoznavanje bolesti, sprječavanje komplikacija te očuvanje dugoročnog zdravlja i kvalitete života. Ova akcija ujedno predstavlja jednu od prvih u nizu planiranih javnozdravstvenih aktivnosti sekcije PrevMed, usmjerenih na promociju prevencije, edukacije i približavanje medicine zajednici kroz izravan rad s građanima. Kroz buduće projekte i terenske aktivnosti, cilj sekcije je poticati svijest o važnosti ranog otkrivanja bolesti i zdravih životnih navika među svim generacijama.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže i iskoriste priliku za besplatnu preventivnu kontrolu, edukaciju i savjetovanje u ugodnom i otvorenom okruženju - izvijestili su iz KBC Split.