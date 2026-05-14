FOTOGALERIJA Sunčani đir po centru Splita: Riva puna šetača, turista više nego domaćih

Lijepo i sunčano vrijeme danas je izmamilo brojne građane i posjetitelje na splitske ulice. Prošetali smo centrom grada i Rivom, gdje se moglo primijetiti kako je broj turista nešto veći u odnosu na domaće.

Mnogi su dan iskoristili za laganu šetnju uz more, uživanje na suncu, ali i za nezaobilaznu kavu na omiljenim štekatima na Rivi. Terase kafića bile su dobro popunjene, a središte grada živjelo je u pravom proljetnom ritmu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Čini se kako su brojni Splićani i turisti odlučili iskoristiti današnji dan na otvorenom, osobito zbog najavljene promjene vremena. Prema prognozama, već od sutra se očekuje blago zahlađenje, a tijekom vikenda moguća je i kiša.

Što smo zabilježili u điru po Splitu, pogledajte u nastavku.