Njemački Sky: Ivan Rakitić napušta Hajduk?

Ivan Rakitić, proslavljeni hrvatski nogometaš i aktualni tehnički direktor Hajduka, mogao bi napustiti funkciju na Poljudu, piše njemački Sky. Prema njihovim informacijama, bivši hrvatski reprezentativac povezuje se s mogućim odlaskom u Bundesligu, čime bi se otvorilo novo poglavlje njegove postigračke karijere.

Rakitić je nakon završetka igračke karijere ostao u Hajduku i preuzeo ulogu tehničkog direktora. Splitski klub službeno je objavio njegovo imenovanje 17. srpnja 2025., navodeći kako će u novoj ulozi biti jedan od asistenata sportskog direktora, zadužen za igrače i stručni stožer prve momčadi.

Rakitić nakon igračke karijere ostao na Poljudu

Dolazak Rakitića u klupsku strukturu Hajduka dočekan je kao veliko pojačanje izvan travnjaka. Nakon impresivne igračke karijere, tijekom koje je nosio dresove Basela, Schalkea, Seville, Barcelone, Al-Shababa i Hajduka, od njega se očekivalo da iskustvom, znanjem i međunarodnim vezama pomogne Bijelima u sportskom segmentu.

Posebno se isticala njegova povezanost s igračima i stručnim stožerom, ali i činjenica da je karijeru zaključio upravo u Hajduku. U posljednjoj igračkoj sezoni za splitski klub upisao je 35 nastupa u prvenstvu, nakon čega je objavio kraj karijere i preselio se u uredsku ulogu.

Mogući povratak njemačkom nogometu

Informacija o mogućem odlasku iz Hajduka posebno je zanimljiva zbog Rakitićeve veze s njemačkim nogometom. Prije odlaska u Španjolsku igrao je za Schalke 04, u kojem je proveo nekoliko sezona i ostavio značajan trag u Bundesligi.