Tradicionalna Smojina marenda sutra u Splitu, nagrada ide arhitektu Nikoli Bašiću

U povodu 103. rođendana legendarnog kroničara Splita Miljenka Smoje održat će se tradicionalna “Smojina marenda” koja okuplja prijatelje, štovatelje njegova lika i djela te sve ljubitelje dalmatinskog duha i spize.

Inače se tradicionalna marenda održava na Smojin rođendan, na Valentinovo, međutim ove godine druženje će se održati nešto kasnije, 15. svibnja 2026. godine s početkom u 11 sati u Konoba Bovan u Splitu.

Smojina marenda održava se već 17 godina za redom, a među dobitnicima nagrade su i Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Tereza Kesovija, Stipe Božić, Ivo Brešan i mnogi drugi koji su svojim djelima i radom obilježili suvremenu Dalmaciju.

"Očekuje se veselje u prepoznatljivom stilu, uz dobru spizu i druženje, a dodijelit će se i nagrada slavodobitniku – akademiku i arhitektu Nikoli Bašiću", kazao nam je organizator Boris Kragić, susjed i prijatelj pokojnog Miljenka Smoje. Dio je posebnog stručnog žirija u kojem su kipar i akademik Kažimir Hraste, profesor Dragan Dužević, dokumentarist i avanturist Nikola Horvat, kao i načelnik Općine Murter Šime Ježina.

Nikola Bašić je istaknuti hrvatski arhitekt i urbanist te član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Tijekom svoje karijere primio je brojne nagrade, uključujući Nagradu “Vladimir Nazor” za arhitekturu i urbanizam, Nagradu “Bernardo Bernardi” te Nagradu “Viktor Kovačić” za životno djelo. Među njegovim najpoznatijim djelima su Morske orgulje i instalacija Pozdrav Suncu u Zadru, kao i spomen-križevi na Kornatima.

"Glavni kriterij za nagradu jest doprinos Dalmaciji ukupnim životom, biramo ljude koji su svojim djelima poznati po cijelom svijetu", kazao nam je Kragić.

Nagrada se sastoji od pozlaćene plakete rada akademskog kipara i slikara Mile Skračića, uz veliku bocu vina najbolje vinarke Hrvatske Marije Mrgudić. Ove godine također surađuju s vinarijama Kuna i Mimica.

Naglašeno je kako je sve spremno za sutrašnji događaj, iako su pripreme bile intenzivne. Ove godine obilježava se 19. godina održavanja manifestacije i dodjele nagrade te će u katalogu će biti navedeni svi dosadašnji dobitnici i sudionici. Također nam je Kragić najavio i planove za iduću godinu, kada će se obilježiti 20. obljetnica manifestacije, koja se tradicionalno održava u čast Miljenka Smoje, s kojim je Kragić osobno surađivao i radio u Slobodnoj Dalmaciji.

"Smojina marenda počela je jer su svi pljucali po Smoji. Nitko od njegovih prijatelja se nije potrudio da se on zadrži u sferi javnosti, a Smoje je bio moj Varošanin, moj susjed. Kada sam počeo raditi u Slobodnoj, radio je i on. Kada sam otišao i putovao po Dalmaciji, i on je putovao. I tu smo se puno susretali, i on je mene dosta toga naučio", kazao je Kragić dok se prisjećao svog prijatelja.

"Posebno se želim zahvaliti Splitsko-dalmatinskoj županiji jer su me uvijek podržavali, ali i Željku Kerumu koji je od početka pomagao manifestaciji, i prva se tada održala u njegovom hotelu Marjan", dodao je.

"Cilj nam je da ova manifestacija promiče doprinos Dalmaciji kroz život i djelo pojedinaca", zaključio je Kragić.