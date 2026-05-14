Split se sprema za komemoraciju: Objavljeni detalji obilježavanja Bleiburške tragedije

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije organizira obilježavanje 81. obljetnice Bleiburške tragedije.

Program će se održati u petak, 15. svibnja 2026. godine, s početkom u 9.30 sati, komemoracijom uz polaganje vijenaca i paljenje svijeća na gradskom groblju Lovrinac. Okupljanje je predviđeno kod spomen-obilježja Domobranima, na mjestu najbližem masovnoj grobnici.

Misa zadušnica u katedrali sv. Dujma

Istoga dana, s početkom u 19 sati, služit će se sveta misa zadušnica za sve žrtve Bleiburške tragedije i stradanja hrvatskog naroda. Misa će biti održana u Prvostolnici Uznesenja Blažene Djevice Marije, odnosno splitskoj katedrali sv. Dujma.

Organizatori pozivaju građane da se pridruže zajedničkom sjećanju i molitvi za nevine hrvatske žrtve. Obilježavanje organiziraju koordinacije udruga ratnih postrojbi, braniteljskih udruga te stradalničkih udruga iz Domovinskog rata grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.