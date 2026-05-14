N1 i regionalni mediji uskoro bi mogli dobiti novog vlasnika za 30 milijuna eura

Kompanija United Group planira prodati svoj medijski biznis u regiji luksemburškom fondu European Future Media Investments, iza kojega stoji portugalska investicijska grupa Alpac Capital. Prema informacijama koje je objavio Nacional, pozivajući se na srbijanski portal Raskrinkavanje, riječ je o poslu vrijednom 30 milijuna eura. Ugovor još nije potpisan, no prema njegovoj finalnoj verziji, novi vlasnik trebao bi preuzeti niz televizija i medija u regiji, među kojima su N1, Nova S te mediji u Crnoj Gori, Sloveniji i Bosni i Hercegovini, piše Nacional.

Kupac formalno iz Luksemburga, trag vodi prema Portugalu

Kao službeni kupac navodi se European Future Media Investments iz Luksemburga. Ipak, detalji iz ugovora upućuju na portugalsku investicijsku tvrtku Alpac Capital. Kao kontakt osobe kupca u dokumentu se spominju Pedro Vargas David i Afonso Guerra. Prodaja bi obuhvatila kompaniju Adria News, pod čijom se kapom nalazi regionalna mreža medija N1 i Nova, ali i više povezanih tvrtki u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori.

Veze s preuzimanjem Euronewsa

Posebnu pozornost privlači ime Pedra Vargasa Davida, direktora Alpac Capitala. Ta je kompanija 2022. godine kupila većinski udio u Euronewsu, paneuropskom informativnom kanalu koji emitira program na više od 12 jezika.

Njegovo ime ranije se u stranim medijima dovodilo u vezu s Viktorom Orbanom. Prema istraživanju mađarskog portala Direkt36, francuskog Le Mondea i portugalskog Expresa, dio novca za kupnju Euronewsa došao je iz mađarskog državnog kapitala, ali i od kompanija bliskih Orbanovu političkom krugu.

U dokumentima koji su procurili u javnost navodilo se i da je jedan od ciljeva investicije bilo "ublažavanje ljevičarske pristranosti" u medijima.

Prije zaključenja transakcije United Group bi, prema ugovoru, trebala provesti opsežnu reorganizaciju. Pod Adria News trebali bi se konsolidirati N1 televizije u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Adria News Production u Sloveniji, Dan Graf, televizija i portal Vijesti iz Crne Gore, Nova M te United Media Digital, koji obuhvaća portal Nova.rs, novine Nova i tjednik Radar. United Media Production nije dio prodaje, ali dokument predviđa da se imovina i zaposlenici povezani s produkcijom kanala Nova S prebace u N1 Televiziju. Time bi novi vlasnik kroz istu tvrtku kontrolirao i N1 i produkciju Nove S.

Posao moraju odobriti nadležne institucije

Transakcija ne može biti završena bez odobrenja antimonopolskih tijela u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Suglasnost mora dati i luksemburško Ministarstvo za medije, koje treba odobriti Alpac Capital kao novog vlasnika. Prema ugovoru, svi uvjeti moraju biti ispunjeni u roku od sedam mjeseci od potpisivanja. U suprotnom, svaka strana može raskinuti sporazum.

Ugovor predviđa zaštitu uredničke neovisnosti

U dokumentu se navode i posebne klauzule o "uredničkoj neovisnosti". Kupac se obvezuje očuvati uredničku autonomiju medija, poštovati europska pravila o medijskom pluralizmu te osigurati da upravljačke strukture budu neovisne o političkom i komercijalnom utjecaju, piše Nacional. Predviđeno je i formiranje neovisnog savjetodavnog tijela sastavljenog od međunarodnih medijskih profesionalaca, koje bi nadziralo poštovanje slobode izražavanja, novinarske etike i uredničke neovisnosti.

Prema pisanju Raskrinkavanja, na upite do objave teksta nisu odgovorili ni predstavnici BC Partnersa i Stan Miller, kao ni predstavnici Alpac Capitala.