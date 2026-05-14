Grlić Radman: "Posve je legitimno i opravdano zapitati se..."

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman reagirao je na odluku da se djelatniku njegovog ministarstva, Tomislavu Lendiću, zabrani pristup Uredu predsjednika. Lendiću je, naime, dolazak na Pantovčak uskraćen nakon što je u intervjuu za N1 komentirao aktualna pitanja u diplomatskoj službi.

Radman brani Lendića

U svojoj objavi Grlić Radman navodi kako je dr. sc. Tomislav Lendić, koji u MVEP-u obavlja poslove ravnatelja Uprave za političke poslove, u programu N1 televizije govorio o svojoj nedavno tiskanoj knjizi. Dodaje kako je na upit novinara komentirao i aktualnosti u diplomaciji, uključujući rotacije veleposlanika.

"Posve je legitimno i opravdano zapitati se - što je sporno u tome da jedan iskusni diplomat, u demokratskom društvu, predstavi svoju stručnu knjigu i iznese svoje mišljenje o postupanju u vezi s imenovanjem veleposlanika? Je li sporno to što ukazuje na činjenicu da je Zoran Milanović odgovoran za izostanak dogovora oko rotacije diplomatskih predstavnika?", stoji u Radmanovoj objavi.

"Osobni obračuni i etiketiranje"

Ministar smatra da predsjednik ovakvim potezima ne pridonosi rješavanju otvorenih pitanja, već dodatno opterećuje službu vanjskih poslova "osobnim obračunima, etiketiranjem i pritiscima na svakoga tko se usudi iznijeti svoje mišljenje".

Prema Radmanovim riječima, takvo postupanje "nije ni državničko ni demokratsko te dodatno potvrđuje zašto je dogovor s njime o bilo kojem važnom vanjskopolitičkom pitanju gotovo nemoguć".

Za razliku od Milanovića, koji je, kako kaže, "godinama uvjetovao izbor veleposlanika nikad ranije zabilježenom metodom 50-50", MVEP i Vlada "kontinuirano, odgovorno i sustavno vode računa o dignitetu, funkcionalnosti i međunarodnom ugledu hrvatske diplomacije", zaključuje ministar.