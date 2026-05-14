Nesreća u Zagrebu: Smart pokupio dostavljača, bicikl završio pod autom

U četvrtak predvečer na zagrebačkom Črnomercu dogodila se prometna nesreća.

U Ilici, kod križanja s ulicom Nad lipom, iza 19 sati, došlo je do udesa u kojem su sudjelovali mali gradski auto Smart i bicikl, javlja Jutarnji. Naime, vozač Smarta je 'pokupio' dostavljača na biciklu. I dok vozaču Smarta i njegovom autu nije bilo ništa, bicikl dostavljača je ostao zaglavljen ispod automobila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako se čini po slikama koje je Jutarnjem poslao jedan čitatelj, dostavljač je prošao bez ili s minimalnim ozljedama. Zbog ove su se prometne nesreće počele stvarati gužve u tom i inače vrlo prometnom dijelu grada.