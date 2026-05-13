FOTOGALERIJA Vareš se preselio u srce Splita: Na Gripama oživjele nošnje, mitologija i zaboravljene tradicije

Split je ovih dana domaćin kulturno-tradicijske manifestacije "Vareš u Splitu", koja se od 12. do 14. svibnja 2026. godine održava u Svečanom salonu Š.C. Gripe.

Riječ je o trodnevnom događaju koji spaja baštinu, tradicijske nošnje, rukotvorine, predavanja, mitologiju i kulturna predstavljanja, a kako nam je već ranije najavila organizatorica Darija Bujas, članica Kulturno-umjetničkog društva Žrnovnica, cijela je priča nastala gotovo spontano – iz ljubavi prema tradiciji i želje da se vareška kultura predstavi splitskoj publici.

Darija Bujas nam je tada otkrila kako je do ideje došlo nakon što je stupila u kontakt s Jasnom iz Vareša, s kojom dijeli slične interese vezane uz baštinu, život žena i očuvanje tradicijskih vrijednosti. "Željela sam donijeti varešku nošnju i priču u Split. Nakon nekoliko mjeseci priprema i brojnih kontakata, ideja je počela rasti u ozbiljan projekt", istaknula je Darija Bujas.

Manifestacija je započela jučer, u utorak 12. svibnja, kada je od 14 sati izložba otvorena za javnost, dok je svečano otvorenje održano u 18 sati. Posjetitelji su već prvoga dana mogli razgledati etno izložbu vareške baštine, kao i izložbu digitalne Poljice, čime je otvoren prostor za upoznavanje s bogatim kulturnim nasljeđem Vareša, ali i poljičkom baštinom predstavljenom kroz suvremeni digitalni pristup.

U realizaciji manifestacije važnu su ulogu imali i Drago Šundov te Edita Grubišić, dok je Grad Split, u suradnji s organizatorima, omogućio korištenje Svečanog salona na Gripama bez naknade. Time je, kako ističu organizatori, Grad pokazao otvorenost i podršku ovakvim kulturnim inicijativama. Podršku je dala i Matica hrvatska – podružnica Podstrana, čiji je predsjednik Mario Tomasović prepoznao važnost projekta i uključio se u organizaciju. U program se uključila i udruga Žrvanj, kao i Toni Petković, stručnjak za slavensku tradiciju i lokalne mitološke poveznice, među kojima se posebno ističe Perun.

Održan je središnji dan manifestacije

Središnji dio programa održan je danas, u srijedu 13. svibnja, kada je Svečani salon na Gripama bio mjesto susreta predavanja, radionica, tradicijskog znanja i kulturne razmjene. Program je započeo u 10 sati predstavljanjem vareške baštine, uz radionice heklanja, predenja, pletenja i upredanja vune. Posjetitelji su imali priliku sudjelovati i u izradi tradicionalnih slastica, među kojima se ističu paprenjaci i mukaci.

U poslijepodnevnom i večernjem dijelu programa naglasak je bio na stručnim predavanjima. U 17 sati predavanje "Vareška baština" održao je Toni Petković, dok je u 18 sati na rasporedu bila tema “Praslavenska mitologija”, o kojoj su govorili Toni Petković, Fea Munitić i Ivo Lolić. Program se nastavio u 19 sati predavanjem Slavka Popadića "Zvonarske mlinice", zatim je u 19:30 uslijedilo "Pučko glagoljaško pjevanje" dr. sc. Mirka Jankova, dok je u 20 sati Damir Vladušić govorio o poljičkoj digitalizaciji Poljica.

Ulaz na sva današnja predavanja i sadržaje bio je besplatan.

Sutra izložba ostaje otvorena za posjetitelje

Manifestacija završava sutra, u četvrtak 14. svibnja, kada će od 9 do 17 sati za posjetitelje biti otvorena izložba eksponata.

Bit će to posljednja prilika da se u Svečanom salonu Š.C. Gripe razgleda bogata vareška baština, tradicijska nošnja i predmeti koji svjedoče o povijesti, običajima i identitetu ovoga kraja.

"Riječ je o jedinstvenoj prilici da se vidi i doživi vareška povijest i kultura, koja se rijetko ima priliku predstaviti široj publici", naglašava organizatorica Darija Bujas.

Program manifestacije "Vareš u Splitu" Utorak, 12. svibnja 2026.

18:00 – Svečano otvorenje

Etno izložba vareške baštine

Izložba digitalne Poljice Srijeda, 13. svibnja 2026.

10:00 – Predstavljanje vareške baštine

Radionice heklanja, predenja, pletenja i upredanja vune te izrada tradicionalnih paprenjaka i mukaca

17:00 – Predavanje "Vareška baština" – Toni Petković

18:00 – "Praslavenska mitologija" – Toni Petković, Fea Munitić, Ivo Lolić

19:00 – "Zvonarske mlinice" – Slavko Popadić

19:30 – "Pučko glagoljaško pjevanje" – dr. sc. Mirko Jankov

20:00 – "Poljička digitalizacija Poljica" – Damir Vladušić Četvrtak, 14. svibnja 2026.

09:00 – 17:00 – Izložba eksponata za posjetitelje