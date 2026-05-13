VIDEO Tenzije nakon mostarskog derbija: Naguravanje igrača i stručnih stožera po završetku finala Kupa BiH

Po završetku uzvratne utakmice finala Kupa Bosne i Hercegovine između Veleža i Zrinjskog na stadionu Rođeni u Mostaru došlo je do napetosti među igračima i članovima stručnih stožera obiju momčadi.

Zrinjski osvojio Kup BiH Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema informacijama portala Klix.ba, nakon posljednjeg sučeva zvižduka na terenu su uslijedili verbalni sukobi i naguravanje aktera susreta. Situacija se odvijala u prisutnosti pripadnika specijalne policije, a dodatnu napetost izazvala je eksplozija pirotehničkog sredstva koje je doletjelo s tribina, nakon čega se pojavio gust dim.

U naguravanju su sudjelovali pojedini nogometaši i članovi stručnih stožera obiju momčadi, a veći incident spriječili su redari i pripadnici osiguranja koji su brzo reagirali i razdvojili sukobljene strane. U smirivanju situacije sudjelovali su i pojedini igrači.

Zrinjski je osvojio Kup BiH nakon što je u uzvratnom susretu na stadionu Rođeni odigrao 1:1 protiv Veleža.

Mostarski klub prethodno je u prvoj utakmici finala slavio s 1:0, čime je ukupnim rezultatom došao do trofeja.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore