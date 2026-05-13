FOTOGALERIJA Split pobjedom protiv Zaboka otvorio četvrtfinalnu seriju doigravanja

Košarkaši Splita i Zaboka danas su od 19:30 igrali prvu četvrtfinalnu utakmicu SuperSport Premijer lige, a slavio je Split rezultatom 86:80. Žuti su bili bolji u prvom poluvremenu (25:19, 21:19), dok su gosti bili bolji u drugom dijelu (21:22, 19:20).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Sikirić s 19 poena, 6 skokova i 1 asistencijom; Myers s 13 poena, 1 skokom i 5 asistencija; Wiggins s 12 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 1 blokom; Drežnjak s 11 poena, 6 skokova i 4 asistencije; Cosey s 10 poena, 3 skoka, 5 asistencija i 2 ukradene lopte; Stephens s 9 poena, 6 skokova i 2 ukradene lopte; Jordano sa 6 poena, 2 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Marinelli sa 6 poena i 1 skokom; Perasović s 3 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom; Anticevich s 1 asistencijom te Svoboda i Kučić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split će uzvrat odigrati 17. svibnja u Zaboku.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore