Dambrauskas osvojio dvostruku krunu sa Sabahom

Bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas zaključio je sjajnu sezonu u Azerbajdžanu. Sa Sabahom je osvojio dvostruku krunu, nakon što je uz prvenstvo stigao i do trofeja u Kupu. Sabah je u finalu Kupa pobijedio Ziru 2:1. Zira je povela već u četvrtoj minuti golom Erena Aydina, no Dambrauskasova momčad do kraja je uspjela okrenuti rezultat.

Preokret u završnici finala

Izjednačenje je u 70. minuti donio Orphee Mbina, a pobjedu je u sudačkoj nadoknadi, u 91. minuti, osigurao Joy-Lance Mickels.

Mickels je ove sezone bio jedan od najvažnijih igrača Sabaha. U prvenstvu je postigao 19 pogodaka, a još tri dodao je u Kupu. Dambrauskasu je ovo 13. trofej u trenerskoj karijeri. Sabah je ovom sezonom prvi put postao prvak Azerbajdžana, a potom je osvojio i nacionalni Kup.

