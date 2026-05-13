Mladoženja ubio kuma na piru. Dobio je 30 godina zatvora

Muškarac iz Michigana osuđen je na najmanje 30 godina zatvora jer je na dan vlastitog vjenčanja ubio kuma i najboljeg prijatelja. James Shirah (24) iz Flinta 2024. godine nakon svađe tijekom svadbenog slavlja sjeo je u terenac i pregazio 29-godišnjeg Terryja Taylora Jr., koji je kasnije preminuo u bolnici.

Shirah je priznao odgovornost za ubojstvo drugog stupnja, vožnju s oduzetom dozvolom sa smrtnom posljedicom i bijeg s mjesta nesreće. Na sudu je izrazio kajanje, tvrdeći da ubojstvo nije bilo namjerno, no sudac mu je poručio: “Ne smatram vas kriminalcem, ali vi ste ubojica.”

Do tragedije je došlo nekoliko sati nakon vjenčanja, tijekom proslave u Flintu. Prema policiji, svađi između mladenaca i kuma prethodilo je cjelodnevno konzumiranje alkohola. Svjedoci tvrde da se Shirah nakon sukoba nakratko udaljio, potom vratio vozilom i velikom brzinom udario Taylora.

Nakon nesreće mladenci su pobjegli te se policiji javili tek sljedeći dan. Shirahova supruga Savanah Collier također čeka presudu jer je optužena da je pomagala suprugu nakon zločina. Taylor je iza sebe ostavio četvero djece i zaručnicu.