Jakirović igra najskuplju utakmicu na svijetu. Evo tko će mu biti protivnik

Hull City Sergeja Jakirovića igrat će protiv Southamptona u finalu doigravanja za ulazak u Premier ligu. Southampton je u polufinalu izbacio Middlesbrough ukupnim rezultatom 2:1 nakon produžetaka uzvratne utakmice.

Middlesbrough je poveo već u 5. minuti preko Rileyja McGreeja, no Southampton je izjednačio u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Rossa Stewarta. Kako nakon 90 minuta nije bilo pobjednika, igrali su se produžeci, a Southampton je prolaz osigurao pogotkom Charlesa u 116. minuti.

Hull je do finala stigao pobjedom protiv Millwalla. Nakon 0:0 u prvoj utakmici, Jakirovićeva momčad slavila je 2:0 u uzvratu golovima Mohameda Belloumija i Joea Gelhardta.

Finale play-offa, koje se igra 23. svibnja na Wembleyju, često se naziva “najskupljom utakmicom na svijetu” jer pobjedniku donosi oko 200 milijuna funti prihoda od ulaska u Premier ligu i televizijskih prava.

Hull je ove sezone imao ozbiljne financijske probleme i zabranu transfera, no unatoč tome uspio je izboriti plasman u veliko finale.