Povijesni trenutak za splitsku kulturnu scenu: HNK Split i Umjetnička akademija potpisali ugovor za „Dubravku“

U Hrvatskom narodnom kazalištu Split v.d. intendanta Božo Župić i dekanica Umjetničke akademije u Splitu Miona Miliša danas su potpisali koprodukcijski ugovor za izvedbu pastorale „Dubravka“ Jakova Gotovca, libereto po motivima Ivana Gundulića.

Premijera je na rasporedu 27. svibnja, a reprizna izvedba 28. svibnja u HNK Split.

Riječ je o projektu koji dodatno učvršćuje dugogodišnju suradnju HNK Split i Umjetničke akademije u Splitu te studentima otvara vrata profesionalne kazališne scene.

Ovakvi projekti novim generacijama umjetnika otvaraju vrata velike scene i donose dragocjeno iskustvo rada uz profesionalne ansamble, mentore i cjelokupan kazališni sustav.

Mnogi nekadašnji studenti danas su članovi ansambala i zaposlenici splitskog Kazališta, što dodatno potvrđuje koliko je ulaganje u buduće umjetnike važno za budućnost umjetnosti i kazališta.

Nakon rasprodanih Marulićevih dana, rasprodanog koncerta Tereze Kesovije i velikog uspjeha Kraljice lopte Kraljica lopte, HNK Split nastavlja snažno graditi svoj program, donoseći velike produkcije i otvarajući prostor mladim umjetnicima. Time još jednom potvrđuje svoju važnu ulogu kao jednog od ključnih kulturnih središta Hrvatske.