Veliko međunarodno priznanje za kardiologiju KBC-a Split: “Splitski protokol” u liječenju fibrilacije atrija predstavljen u prestižnom časopisu NEJM

Klinički bolnički centar Split ostvario je izniman stručni i znanstveni uspjeh na međunarodnoj razini. U prestižnom medicinskom časopisu The New England Journal of Medicine objavljena je AVANTGUARD klinička studija Ante Anića, dr. med., kardiologa sa Zavoda za aritmije Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split. Riječ je o jednom od najuglednijih i najcitiranijih medicinskih časopisa na svijetu, čiji radovi značajno utječu na suvremenu kliničku praksu i buduće stručne smjernice. Objavljivanje rezultata u takvom časopisu predstavlja iznimno priznanje za svakog liječnika i istraživački tim, ali i potvrdu kvalitete ustanove iz koje dolaze.

Osim objave u časopisu NEJM, klinička studija AVANTGUARD nedavno je predstavljena i na najvećoj svjetskoj konferenciji posvećenoj liječenju srčanih aritmija, održanoj u Chicagu.

Ablacija prema Splitskom protokolu pokazala se dvostruko učinkovitijom

AVANTGUARD studija je ispitivala učinkovitost ranog liječenja fibrilacije atrija kateterskom ablacijom pomoću Farapulse tehnologije, prema protokolu razvijenom u KBC-u Split. „Fibrilacija atrija najčešća je srčana aritmija današnjice i sve je učestalija zbog starenja populacije i suvremenog načina života. Kod dijela pacijenata liječenje lijekovima često je dugotrajno, opterećeno nuspojavama i ne donosi trajno rješenje jer se aritmija nerijetko ponovno javlja. AVANTGUARD studija uspoređivala je dvije terapijske strategije kod pacijenata s perzistentnom, odnosno trajnijom i zahtjevnijom fibrilacijom atrija. Jedna skupina pacijenata liječena je standardnim pristupom, lijekovima i električnom kardioverzijom, dok je druga skupina odmah nakon dijagnoze upućena na katetersku ablaciju pomoću Farapulse tehnologije“, pojasnio je dr. Anić i nadodao kako su rezultati pokazali da je rana ablacija bila dvostruko učinkovitija od liječenja lijekovima. „Nakon godinu dana praćenja, značajno veći broj pacijenata koji su odmah liječeni ablacijom bio je bez aritmije u usporedbi s pacijentima liječenima standardnom medikamentoznom terapijom“.

Ovi rezultati posebno su važni jer se odnose na pacijente s perzistentnom fibrilacijom atrija, skupinu koja se teže liječi i kod koje aritmija može uzrokovati izražene tegobe, uključujući simptome srčanog zatajenja.

Zašto “Splitski protokol”?

Posebnost ove studije jest činjenica da se ablacijski postupak provodio prema tehnici razvijenoj u Laboratoriju za elektrofiziologiju KBC-a Split. Upravo je zato u međunarodnom kontekstu prepoznat kao “Splitski protokol”.

Idejni začetnici AVANTGUARD studije je, uz dr. Anića, prof. dr. sc. Oussama Wazni, voditelj elektrofiziologije na Cleveland Clinic. Njihova suradnja traje još od edukacije dr. Anića u Clevelandu 2008. godine, a kada se počela razvijati primjena Farapulse tehnologije KBC Split je bio među prvim centrima u svijetu koji su ovu metodu koristili i usavršavali prije njezine šire dostupnosti.

Prof. Wazni posjetio je KBC Split, sudjelovao u radu tima i upoznao se s tehnikom koja se primjenjivala u Splitu. Kasnije uključeni centri, koji su sudjelovali u AVANTGUARD studiji, morali su proučiti i primjenjivati postupak razvijen u KBC-u Split. Time je splitska bolnica postala jedan od pionira u suvremenom liječenju fibrilacije atrija.

Farapulse tehnologija: suvremena metoda liječenja aritmija

KBC Split je bio jedan od tri svjetska centra u kojima se Farapulse tehnologija počela primjenjivati od samog početka, u fazi razvitka, od 2018. do 2020. godine. U standardnoj kliničkoj praksi primjenjuje se od 2021. godine, a predstavlja treću generaciju ablacijskog liječenja. Za razliku od ranijih metoda koje koriste toplinu ili hladnoću, ova metoda koristi pulsirajuće električno polje, poznato kao pulsed field ablacija, odnosno PFA. „Danas je u KBC-u Split ova tehnologija standardna metoda za velik broj pacijenata koji prvi put dolaze na ablaciju. Do sada smo izveli više od 1500 zahvata ovom tehnologijom, a samo prošle godine napravljeno je više od 500 ablacija. Broj zahvata iz godine u godinu raste, dok timovi rade u dvije smjene kako bi se smanjile liste čekanja. Posebno je važno istaknuti sigurnosni profil ove metode. Prema dosadašnjim iskustvima, velika većina pacijenata nakon PFA zahvata odlazi kući već sljedeći dan, a stopa komplikacija izrazito je niska“, istaknuo je dr. Anić.

Uspjeh stručnog tima KBC-a Split

Dolazak dr. Ante Anića u Split 2017. godine značajno je pridonio razvoju elektrofiziologije i suvremenog liječenja aritmija u splitskoj bolnici, a ovaj međunarodni uspjeh potvrđuje visoku razinu stručnosti Zavoda za aritmije i Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split.

Dr. Anić ističe da se uspjeh ne temelji samo na pojedincu, nego na kvalitetnom timu, otvorenosti prema edukaciji i mladim liječnicima željnima napretka. KBC Split danas je prepoznat kao centar u kojem se razvijaju i primjenjuju metode koje privlače pozornost najuglednijih svjetskih institucija, uključujući Cleveland Clinic.

Objava AVANTGUARD studije u The New England Journal of Medicine i međunarodno priznanje Splitskog protokola veliko su priznanje za KBC Split, hrvatsku kardiologiju i hrvatsku medicinu u cjelini.

Ovaj uspjeh pokazuje da se vrhunska medicina ne događa samo u najvećim svjetskim centrima, nego i u Splitu, gdje stručnost, timski rad i predanost pacijentima stvaraju rezultate prepoznate na globalnoj razini.