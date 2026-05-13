U Veteranskom centru u Sinju održava se javnozdravstvena tribina o dijabetesu

Povodom obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti, Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu i Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, u suradnji s ustanovom Veteranski centar, organiziraju javnozdravstvenu tribinu koja će se održati u četvrtak, 14. svibnja, u Veteranskom centru – Podružnica Sinj.

Tribina počinje u 12:30 sati, a sudjelovat će stručnjaci koji će govoriti o šećernoj bolesti, mogućnostima prevencije, skrbi za oboljele te unaprjeđenju zdravstvene zaštite osoba s dijabetesom.

U sklopu događanja bit će predstavljen i projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Šećerna bolest počinje u crijevima: analiza uloge crijevnog mikrobioma, prehrambenih navika i psihičkog stresa u šećernoj bolesti tipa 2“.

Prije početka tribine za korisnike smještaja Veteranskog centra organizirat će se dijabetološki pregledi, mjerenje glikemije i metaboličkih parametara te procjena kardiovaskularnog i metaboličkog rizika kod veterana Domovinskog rata.

Organizatori ističu kako će dobiveni rezultati pomoći boljem razumijevanju, prevenciji i liječenju kardiovaskularnih komplikacija u ovoj populaciji.

Ova tribina ujedno označava početak niza aktivnosti usmjerenih na poboljšanje zdravstvene skrbi i prevenciju šećerne te kardiovaskularnih bolesti kod veterana Domovinskog rata, ali i početak suradnje Fakulteta zdravstvenih znanosti i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu s ustanovom Veteranski centar.

Organizatori pozivaju građane i zainteresiranu javnost da se pridruže i iskoriste priliku za dodatno zdravstveno informiranje.