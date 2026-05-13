Košarkašice Dugopolja četvrte u Hrvatskoj: Doris Caktaš u najboljoj petorci prvenstva

Košarkašice KK Dugopolje osvojile su četvrto mjesto na završnom turniru prvenstva Hrvatske koji je proteklog vikenda održan u Rovinju.

Na državnoj završnici, uz Dugopoljke, nastupile su ekipe ŽKK Trešnjevka 2009, KK Rovinj i ŽKK Arx Crikvenica.

Dugopolje je u polufinalu poraženo od domaće ekipe ŽKK Rovinj, dok je u utakmici za treće mjesto bolja bila ŽKK Arx Crikvenica.

Unatoč tome, velik uspjeh za klub potvrdila je Doris Caktaš, koja je izabrana u najbolju petorku prvenstva.

Trener Dugopoljki Stipe Čipčić nakon turnira istaknuo je zadovoljstvo sezonom i postignutim rezultatom.

– Unatoč dvama porazima, naše cure odradile su odličnu sezonu i završile na sjajnom četvrtom mjestu u državi. Tijekom cijele sezone nismo imali nijedan poraz, ali nažalost pritisak završnog prvenstva uzeo je danak i nismo pokazali svoju najbolju igru. Sve u svemu, odlična sezona za naš klub i nastavak tradicije odlazaka na državna prvenstva – poručio je Čipčić.