Ponovno promjena u školama: Vraća se stari model zimskih praznika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je nacrt školskog kalendara za školsku godinu 2026./2027., a najveća promjena odnosi se na povratak zimskih praznika u dva dijela. Time se napušta model iz tekuće školske godine, kada su ukinuti jesenski praznici i drugi dio zimskog odmora.

Nova školska godina trebala bi započeti u ponedjeljak, 7. rujna 2026., dok je završetak nastave predviđen za utorak, 15. lipnja 2027. godine. Za učenike završnih razreda srednjih škola nastava završava ranije, odnosno u petak, 21. svibnja 2027.

Prvo polugodište trajat će do srijede, 23. prosinca 2026., a drugo počinje u četvrtak, 7. siječnja 2027. godine.

Vraća se stari model zimskih praznika

Prema prijedlogu Ministarstva, učenici će ponovno imati zimski odmor u dva dijela. Prvi dio trajat će od 24. prosinca 2026. do 5. siječnja 2027., dok je drugi dio planiran od 22. do 26. veljače 2027. godine. U školske klupe vraćaju se u ponedjeljak, 1. ožujka.

Proljetni praznici počinju 25. ožujka i trajat će do 2. travnja 2027., a nastava se nastavlja 5. travnja.

Ljetni praznici za većinu učenika započinju 16. lipnja 2027. godine.