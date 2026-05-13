Muškarac smrtno stradao u požaru u Varošu

U požaru koji je danas prije 13 sati izbio u kući u Kamenitoj ulici u Splitu smrtno je stradao muškarac.
Muškarca starije životne dobi vatrogasci su iznijeli iz kuće, a iako je na mjestu događaja bilo vozilo hitne pomoći te se odmah krenulo s reanimacijom, nesretnom čovjeku nije bilo spasa.
Podsjetimo, na teren su izašla tri vatrogasna vozila – dva vozila JVP Split s osam vatrogasaca te jedno vozilo DVD-a Split s tri vatrogasca.
Na mjestu događaja obavit će se očevid.
