Muškarac smrtno stradao u požaru u Varošu

U požaru koji je danas prije 13 sati izbio u kući u Kamenitoj ulici u Splitu smrtno je stradao muškarac.

Muškarca starije životne dobi vatrogasci su iznijeli iz kuće, a iako je na mjestu događaja bilo vozilo hitne pomoći te se odmah krenulo s reanimacijom, nesretnom čovjeku nije bilo spasa.

Podsjetimo, na teren su izašla tri vatrogasna vozila – dva vozila JVP Split s osam vatrogasaca te jedno vozilo DVD-a Split s tri vatrogasca.

Na mjestu događaja obavit će se očevid.