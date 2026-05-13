Split je dobio nešto što nema nijedan drugi grad u Hrvatskoj, ali ni u Europi

Postoje stvari koje primijetimo tek kad ne rade. Internet je jedna od njih.

Dok poruka ne ode. Dok se video ne zaustavi usred važnog trenutka. Dok se karta ne učita baš onda kad tražimo adresu. Dok se poziv ne prekine u najnezgodnijoj sekundi. U svijetu u kojem radimo, učimo, putujemo, plaćamo, gledamo i dogovaramo gotovo sve preko mobitela, dobra mreža odavno nije luksuz. Ona je dio svakodnevice.

Zato najbolja mreža nije ona o kojoj stalno razmišljamo. Najbolja je ona koju gotovo ne osjetimo – jer radi. I kada je grad pun ljudi, i kada se šalju velike datoteke, i kada se gleda video, i kada treba odraditi poziv bez zastoja.

Upravo je takvu potvrdu dobio Telemach. Prema analizi Ookle, globalnog autoriteta za testiranje i analizu performansi interneta, njegova je mobilna mreža proglašena najboljom i najbržom u Hrvatskoj. No ta priča ne staje samo na brzini i signalu. Nastavlja se i kroz novo korisničko iskustvo koje je stiglo u Split – prvu Telemach x HONOR shop-in-shop poslovnicu u Europi, mjesto na kojem se tehnologija može vidjeti, isprobati i bolje razumjeti.

Mreža koja se dokazala u stvarnom životu

Priznanje Ookle posebno je važno jer ne dolazi iz zatvorenog laboratorija, nego iz stvarnog života. Ooklina analiza provedena je tijekom zadnjih šest mjeseci 2025. godine, a temelji se na mjerenjima korisnika putem Speedtest platforme.

Drugim riječima, riječ je o onome što ljudi svakodnevno doživljavaju dok šalju fotografije, gledaju video, rade na daljinu, pretražuju web ili komuniciraju s obitelji, prijateljima i kolegama.

Telemach je pobjedu odnio u kategorijama "Best Mobile Network" i "Fastest Mobile Network". Na papiru su to tehnički pojmovi, no u svakodnevici znače nešto puno jednostavnije: manje čekanja, manje prekida i više sigurnosti da će ono što nam treba – raditi onda kada nam treba.

U Dalmaciji se jako dobro zna koliko je pouzdana povezanost važna. Jednako je važna studentu koji iz kafića šalje seminarski rad, iznajmljivaču koji gostu brzo šalje upute za apartman, roditelju koji s plaže odgovara na poslovni mail, ekipi koja dijeli fotografije s izleta, kao i turistu koji traži najbližu plažu, restoran ili trajektnu liniju.

Digitalni život više nije odvojen od "pravog" života. On je u njemu. Zato ulaganje u mrežu nije samo priča o brzini, nego o komforu, sigurnosti i jednostavnosti. O tome da se ne moraš pitati hoće li se nešto učitati. O tome da možeš raditi iz drugog grada, učiti iz autobusa ili u nekoliko sekundi podijeliti trenutak koji ne želiš zadržati samo za sebe.

Novo iskustvo tehnologije stiglo je u Split

No korisničko iskustvo danas ne počinje i ne završava samo na signalu. Moderni korisnici žele više od same usluge. Žele jednostavnost, brzinu i mjesto na kojem mogu pitati, pogledati, isprobati, usporediti i tek onda odlučiti.

Upravo zato je u splitskom City Centeru One otvorena prva Telemach x HONOR shop-in-shop poslovnica u Europi – koncept koji na jednom mjestu spaja telekomunikacijske usluge i najnoviju tehnologiju. Riječ je o novom iskustvu kupnje kakvo, prema Telemachu, trenutačno ne nudi nijedan drugi telekom u Hrvatskoj, ali ni u Europi.

Nije slučajno da je takav koncept zaživio baš u Splitu. Grad koji živi brzo, glasno i u pokretu dobio je mjesto na kojem se tehnologija ne promatra samo kroz kataloge i specifikacije, nego kroz stvarno iskustvo.

Mjesto na kojem se uređaji mogu isprobati

Koliko god online kupnja bila praktična, neke stvari čovjek ipak želi vidjeti uživo. Želi osjetiti mobitel u ruci. Pogledati zaslon. Provjeriti kameru. Isprobati slušalice. Vidjeti pametni sat na zapešću. Pitati nekoga tko zna objasniti razliku bez kompliciranja.

Nova Telemach x HONOR poslovnica zamišljena je upravo tako – kao prostor u kojem tehnologija postaje bliža i konkretnija. Posjetitelji mogu vidjeti i isprobati HONOR uređaje, od pametnih telefona i nosivih gadgeta do tehnoloških rješenja za kućanstvo. U poslovnici je premijerno izložena i najnovija serija pametnih telefona HONOR 600, koju posjetitelji mogu testirati među prvima u Hrvatskoj.

Uz pametne telefone, ondje se mogu isprobati i drugi uređaji, poput pametnog sata HONOR CHOICE Watch 2i, HONOR CHOICE Earbuds X8i slušalica, HONOR Pad 10 tableta, prijenosnog Bluetooth zvučnika, pa čak i prijenosnog aparata za kavu koji priprema kavu ekstrakcijom u 40 sekundi.

To je trenutak kada tehnologija prestaje biti apstraktna. Više nije samo popis karakteristika. Postaje nešto što možeš uzeti u ruku i zamisliti u vlastitom danu.

Tehnologija koja ne komplicira život

Tehnologija se mijenja brzo, ali potrebe ljudi ostaju jednostavne. Žele da im netko objasni. Žele da stvar radi. Žele da ne gube vrijeme. Žele dobar uređaj, dobru mrežu i osjećaj da su odabrali nešto što će ih pratiti u stvarnom životu.

Telemach ovim potezom spaja upravo te dvije strane – mrežu koja je dobila međunarodnu potvrdu kvalitete i prostor u kojem korisnik može iz prve ruke doživjeti uređaje koji tu mrežu koriste.

Jer stvarna vrijednost mreže vidi se u malim trenucima: poruci koja ode odmah, videu koji se ne prekida, navigaciji koja radi kad ne znaš ulicu i poslovnom pozivu koji prođe bez "čuješ li me?".

A između svega toga je korisnik. Čovjek koji samo želi da sve bude jednostavno, brzo i pouzdano. I možda je baš u tome najveća vrijednost ove priče. Ne u velikim riječima, nego u tome da tehnologija, kada je dobra, postane tiha podrška svakodnevici.

Baš kao dobra mreža.