VIDEO Policija spriječila sukob navijača kod naplatne postaje Zagreb istok, stvorila se kolona od četiri kilometra

Promet na A3 odvijao se usporeno

Zbog policijskog postupanja na autocesti A3 Bregana–Lipovac, kod naplatne postaje Zagreb istok u smjeru Lipovca, promet se odvijao usporeno. Prema podacima HAK-a, u jednom trenutku kolona vozila bila je duga četiri kilometra.

Neslužbeno se govorilo o mogućem sukobu navijača

Iako su se pojavile neslužbene informacije da je došlo do tučnjave između pripadnika Armade i Bad Blue Boysa, sukob je, prema policiji, ipak spriječen.

"Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih navijačkih skupina kod NP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, odnosno raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti", priopćili su iz policije.

Podsjetimo, Dinamo i Rijeka danas u Osijeku igraju finale nogometnog kupa.

