VIDEO Policija spriječila sukob navijača kod naplatne postaje Zagreb istok, stvorila se kolona od četiri kilometra

Zbog policijskog postupanja na autocesti A3 Bregana–Lipovac, kod naplatne postaje Zagreb istok u smjeru Lipovca, promet se odvijao usporeno. Prema podacima HAK-a, u jednom trenutku kolona vozila bila je duga četiri kilometra.

Neslužbeno se govorilo o mogućem sukobu navijača

Iako su se pojavile neslužbene informacije da je došlo do tučnjave između pripadnika Armade i Bad Blue Boysa, sukob je, prema policiji, ipak spriječen.

"Brzom i odlučnom reakcijom policije spriječen je sukob suprotstavljenih navijačkih skupina kod NP Istok Zagreb. Tijekom intervencije uporabljena su sredstva prisile, odnosno raspršivač s nadražujućom tvari. Slijedi utvrđivanje svih okolnosti", priopćili su iz policije.

Podsjetimo, Dinamo i Rijeka danas u Osijeku igraju finale nogometnog kupa.