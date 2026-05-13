LELEK o ulasku u finale: "Sretne smo, smirene i zadovoljne nastupom"

Hrvatska je u finalu Eurosonga! Naše predstavnice - grupa Lelek - oduševile su sjajnim nastupom. S pjesmom Andromeda nastupile su treće te su među deset izvođača koji su izborili nastup u finalu u subotu.

"Niz obveza, party s medijima smo sinoć imali. Tulumarile nismo, samo smo dugo bile budne i uzbuđene", rekla je Inka Večerina Perušić.

Istaknula je kako su osvijestile da su ušle u finale Eurosonga, te da su smirene, sretne i zadovoljne nastupom.

"Još mi nije sve sjelo, kad završimo ovo, otići ću pa se rasplakati. Zvat ću vas ako se želite pridružiti", kazala je u šali Lara Brtan ostalim članicama. Judita Štorga priznaje da je iščekivanje nastupa i samu polufinalnu večer "odradila" smireno. "Čak i kad smo sinoć saznali, ja sam bila kao super, ali kad sam došla u sobu jako sam se rasplakala, baš me ganulo. Nije mi se sve slegnulo", kazala je, javlja HRT.

Korina Olivia Rogić priznaje da je najgore bilo iščekivanje rezultata. "Nekako su nas prekasno prozvali, što su više prozivali druge, to mi je srce više tonulo, nisam više mogla glumiti pred kamerama da mi je svejedno", rekla je Korina.

"Ja sam jučer bila preplavljena. Moje tijelo ne zna reagirati na tu emociju, izbaciti je van. Bila sam na rubu plača čim smo završile s nastupom", kazala je Marina Ramljak.

Sve poruke prijatelja i obitelji još nisu stigle ni pročitati. "Svi su sretni, ponosni i zadovoljni, a to nam je bio najvažniji cilj", rekla je Inka Večerina Perušić.

U finale 16. svibnja u prvoj polufinalnoj večeri svoj prolazak izborili su: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska. Veliko finale Eurosonga održat će se u subotu 16. svibnja uz izravni prijenos na Hrvatskoj televiziji i multimedijskoj platformi HRTi.