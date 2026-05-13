EU kreće u obračun s kontroverznom praksom: "Ne možete mučenjem izbrisati nečiji identitet"

Europska komisija najavila je da će od svih država članica Europske unije zatražiti zabranu takozvane "konverzijske terapije", prakse kojom se pokušava promijeniti seksualna orijentacija ili rodni identitet LGBTIQ+ osoba. Ovaj potez dolazi nakon javne kampanje i peticije koju je potpisalo više od milijun građana EU.

Komisija traži zabranu u cijeloj Uniji

Europska komisija priopćila je da će od svih članica Europske unije zatražiti zabranu "konverzijske terapije", znanstveno diskreditirane prakse kojom se pokušava promijeniti seksualna orijentacija ili rodni identitet LGBTIQ+ osoba. Najava je stigla samo nekoliko dana prije godišnjeg Brussels Pridea, festivala kojim se slavi LGBTIQ+ zajednica, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da takve prakse nemaju mjesta u Europi. "Konverzijske prakse nemaju mjesta u našoj Uniji", izjavila je von der Leyen, piše AP.

Sve je pokrenula peticija s više od milijun potpisa

Potez Komisije uslijedio je nakon što je više od milijun građana Europske unije potpisalo peticiju kojom se traži "obvezujuća zakonska zabrana konverzijskih praksi usmjerenih prema LGBTQ+ građanima u Europskoj uniji".

Prema podacima Agencije Europske unije za temeljna prava iz 2024. godine, svaka četvrta anketirana LGBTIQ+ osoba bila je izložena pokušajima "konverzijske terapije". Najviše takvih slučajeva zabilježeno je u Grčkoj, Cipru, Češkoj, Estoniji i Slovačkoj.

Samo dio država već je uveo zabranu

Prema podacima organizacije ILGA-Europe, samo 10 od 27 država članica Europske unije potpuno je ili djelomično zabranilo "konverzijsku terapiju". Malta je 2016. postala prva članica EU koja je zabranila svaki pokušaj promjene seksualne orijentacije homoseksualnih osoba. Nakon nje zabranu je uvela i Francuska, koja je za provođenje takvih praksi predvidjela zatvorske kazne i novčane sankcije. Povjerenica Europske komisije za ravnopravnost Hadja Lahbib oštro je osudila "konverzijske prakse", istaknuvši da se one temelje na pogrešnoj i opasnoj pretpostavci da LGBTIQ+ osobe treba "popraviti".

"Konverzijske prakse izgrađene su na laži, laži da LGBTIQ+ osobe treba popraviti, da nešto nije u redu s onim što jesu. Naravno, nema se što popravljati, nema se što liječiti i nema se koga mijenjati", rekla je Lahbib. "Ne možete mučenjem izbrisati nečiji identitet i ne možete ga zakonom izbrisati. A ipak se te prakse, nažalost, i dalje nastavljaju", dodala je, javlja AP.

Bruxelles uoči velike povorke

Najava Europske komisije dolazi uoči 30. godišnje povorke Brussels Pridea. Očekuje se da će u subotu ulicama Bruxellesa, institucionalnog središta Europske unije, proći deseci tisuća ljudi u znak podrške LGBTIQ+ pravima i kulturi.