Branitelji burno reagirali zbog Jakova Jozinovića. Odgovor ih dodatno razljutio: "Licemjerno"

Hrvatski glazbenik Jakov Jozinović najavljen je kao jedan od izvođača na duhovno-glazbenom događaju "Progledaj srcem" koji će se održati 15. i 16. svibnja u zagrebačkoj Areni. Njegovo sudjelovanje na koncertu izazvalo je burne reakcije dijela hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata.

Oni ističu da je riječ o moralno neprihvatljivoj odluci organizatora te su u otvorenom dopisu upućenom Laudato TV-u, organizatoru koncerta, naveli kako je mladi pjevač nedavno nastupio u dvorani SPENS u Novom Sadu koju hrvatski logoraši povezuju s mučenjima, zlostavljanjima i poniženjima tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku, piše Jutarnji list.

U dopisu su naveli i kako ih posebno vrijeđa činjenica da će Jozinović izvoditi pjesmu "Ispred bijele hostije" na događaju koji uključuje molitvu, klanjanje i duhovnu obnovu, dok se mnogi branitelji i civili, kažu, još uvijek suočavaju s traumama vezanima uz mjesta poput dvorane u Novom Sadu. Istaknuli su, među ostalim, i da je u tijeku priprema i podnošenje kaznenih prijava za ratne zločine povezane s tim logorom, a upozorili su i da "duhovna glazba ne može biti paravan za relativizaciju mjesta stradanja hrvatskog naroda".

Na njihov je dopis odgovorila Ksenija Abramović, direktorica Laudato TV-a, koja je istaknula da Laudato TV "duboko poštuje žrtvu hrvatskih branitelja i logoraša". Međutim, objasnila je i da je Jozinovićev nastup dogovoren i najavljen još u siječnju, a nastup u Novom Sadu održan je u ožujku ove godine.

Istaknula je kako bi otkazivanje njegova nastupa, samo nekoliko dana prije događaja, "otvorilo dodatne podjele i nanijelo novu bol". Abramović je naglasila kako cilj nije umanjiti žrtve branitelja, već promicanje zajedništva i dijaloga.

Njezin je odgovor potaknuo dodatne kontroverze, a branitelji i logoraši poslali su novo priopćenje u kojem su Abramović pripisali licemjerje i moralnu neosjetljivost. "Vaš odgovor nije donio razumijevanje ni pijetet prema hrvatskim logorašima i stradalnicima Domovinskog rata, nego upravo suprotno – ostavio je gorak osjećaj licemjerja, relativizacije i dubokog moralnog nerazumijevanja naše boli", poručili su, a zatim i prozvali činjenicu da organizatori "važnijim smatraju već formirani program od dostojanstva hrvatskih žrtava". Naveli su i da ih vrijeđa pokušaj smirivanja situacije riječima o molitvi za žrtve, dok se istovremeno ignorira činjenica da su se žrtve osjetile poniženima, piše Jutarnji list.

"Kršćanstvo bez suosjećanja prema patnji nije svjedočanstvo vjere, nego prazna deklaracija", istaknuli su, a na kraju i poručili da će i dalje govoriti "iz dužnosti prema mrtvima, prema silovanima, prema mučenima i prema svima koji su prošli pakao velikosrpske agresije".