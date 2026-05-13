Lelek oštro odgovorile Izraelu: "Ismijali su našu kulturu i patnju potlačenih žena"

Hrvatske predstavnice na ovogodišnjem Eurosongu, ženska etno-pop grupa Lelek, oglasile su se nakon prozivki koje su, kako navode, stigle od izraelskog javnog servisa KAN. Reakcija je uslijedila dan nakon što su izborile plasman u veliko finale Eurosonga.

Lelek su na društvenim mrežama objavile poruku u kojoj ističu da su "uznemirene komentarima izraelskog emitera KAN", za koje tvrde da su ismijavali njihovu kulturu i žrtvu potlačenih katoličkih žena.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nedostatak empatije i poštovanja"

"Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, pokazujući pritom potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema patnji drugih", poručile su članice grupe Lelek u objavi na Instagramu.

Hrvatska se ove godine na Eurosongu predstavlja pjesmom "Andromeda", a grupu čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Lelek u svom glazbenom izrazu spajaju hrvatske tradicijske motive s modernim aranžmanima i elektroničkom produkcijom.

Pjesma inspirirana tradicijom i ženskim stradanjem

Pjesma "Andromeda" inspirirana je običajem sicanja, odnosno križićanja, tradicijom tetoviranja katoličkih žena u Bosni i Hercegovini i dijelovima Hrvatske tijekom osmanske vlasti. Taj se motiv u pjesmi koristi kao simbol otpora, identiteta i ženskog stradanja. Lelek su nastupile u prvoj polufinalnoj večeri 70. izdanja Eurosonga, održanoj u bečkoj Stadthalle, te se plasirale među finaliste. Veliko finale Eurosonga održava se u subotu, 16. svibnja, a Hrvatska će se tada za pobjedu boriti s ostalim zemljama finalistima.