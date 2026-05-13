Još jedan mladi talent odlučio je igrati za Vatrene. Tko je on?

19-godišnji obrambeni igrač Züricha, David Vujević, odlučio je predstavljati Hrvatsku u međunarodnim natjecanjima.

Vujević je rođen 20. listopada 2006. godine u Zürichu, a kao nositelj hrvatske i švicarske putovnice ima mogućnost odabira zemlje koju će predstavljati u reprezentativnom nogometu te je odlučio igrati za Hrvatsku, javlja HNS.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vujević igra na poziciji stopera, a ove sezone upisao je 20 nastupa u švicarskoj Super ligi za FC Zürich.

"Ponosan sam što ću moći predstavljati Hrvatsku, zemlju mojih roditelja i mog naroda. Od malih nogu navijam za Hrvatsku i s velikom srećom sam doživio iznimne uspjehe koje je hrvatska reprezentacija ostvarivala proteklih godina. Duboko cijenim sve što mi pruža Švicarska, koju doživljavam svojom drugom domovinom, u kojoj sam odrastao i u kojoj se nogometno razvijam. Smatram da je ovo bio ispravan trenutak za donijeti ovakvu odluku i zahvaljujem svima koji je razumiju i poštuju, a posebno mojoj obitelji na velikoj podršci", izjavio je Vujević.

Vujević odmah kandidira za nastupe za hrvatske selekcije te će biti na popisu izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića za prijateljske utakmice u svibnju i lipnju.

"Drago nam je zbog ovakve odluke Davida i njegove obitelji te se radujemo vidjeti ga u okruženju naše mlade reprezentacije na narednom okupljanju. Radi se o još jednom pravom talentu koji s 19 godina već ima ozbiljno prvoligaško iskustvo u jednoj jakoj ligi te će sigurno ojačati konkurenciju koju imamo u U-21 reprezentaciji. Želimo mu srdačnu dobrodošlicu u hrvatsku nogometnu obitelj, a na njemu je da nastavi kvalitetno raditi što će mu omogućiti da maksimalno iskoristi svoj veliki potencijal, u koji duboko vjerujemo", izjavio je tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa.