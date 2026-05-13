Hrvatska preuzela posmrtne ostatke 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća

Hrvatska je od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, u prvoj takvoj primopredaji organiziranoj između dviju država. Primopredaja je održana u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a posmrtni ostaci žrtava prevezeni su u Hrvatsku nakon službenog postupka u Sloveniji. U primopredaji je sudjelovao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je poručio kako je riječ o humanitarnom i civilizacijskom činu.

"Ovo je iznad svega humanitaran i civilizacijski čin jer svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop", istaknuo je Medved, naglasivši da jasno osuđuje sve totalitarne režime, nacistički, fašistički i komunistički.

Molitva i blagoslov na Maclju

Prije same primopredaje Medved je položio vijenac kod spomenika u Spomen-parku Dobrava u Mariboru, gdje je održan i kratki vjerski obred. Zapisnik o primopredaji potpisali su ministar Medved i glavni ravnatelj Direktorata za vojne veterane i vojnu baštinu Slovenije Matjaž Ravbar. Nakon toga je hrvatski ministar na jedan od lijesova simbolično položio zastavu Republike Hrvatske. Doček posmrtnih ostataka u Hrvatskoj organiziran je na Graničnom prijelazu Macelj, gdje je vojni ordinarij mons. Jure Bogdan predvodio molitvu i blagoslovio lijesove.

Žrtve ekshumirane iz četiri masovne grobnice

Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, žrtve su ekshumirane iz četiri masovne grobnice na lokacijama s trase Križnog puta hrvatskih skupina od svibnja do jeseni 1945. godine. Deset žrtava ekshumirano je u mjestu Trebče, 22 na lokaciji Podstenice/Rugarski klanci, 307 u Košnici pri Celju, a 161 u Cerklju ob Krki.

Radi se isključivo o muškarcima, uglavnom u dobi od 18 do 40 godina, a među njima je bilo i maloljetnika. Na posmrtnim ostacima vidljivi su tragovi nasilne smrti, uključujući prostrjelne rane i slomljene kosti. Prema navodima Ministarstva, na temelju osobnih i vjerskih predmeta te odjeće utvrđeno je da je riječ o Hrvatima.

Individualna identifikacija neće biti moguća

Medved je kazao da su posmrtne ostatke ekshumirale slovenske službe od 2013. do 2017. godine te da su do sada bili pohranjeni u kosturnici na mariborskom groblju Dobrava. Dodao je kako je preliminarno utvrđeno da individualna identifikacija neće biti moguća zbog fragmentiranosti posmrtnih ostataka nastale protokom vremena.

Nakon preuzimanja slijedi detaljna antropološka obrada, a potom i organizacija dostojanstvenog ukopa.

"Nastavljamo institucionalno i odgovorno tragati za grobištima"

Ministar je zahvalio Sloveniji na suradnji te naglasio da se partnerstvo dviju država nastavlja. Podsjetio je i da su na području Slovenije evidentirane brojne druge lokacije masovnih grobnica, među njima i Crngrob, gdje je istraživanje u tijeku.

"Nastavljamo institucionalno, sustavno i odgovorno tragati za grobištima iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, s napomenom da rješavanje sudbina osoba nestalih u Domovinskom ratu ostaje naš prioritet", zaključio je Medved.